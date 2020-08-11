Харгривз: "Боруссия" блефует"

Джейдон Санчо Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз по-прежнему уверен, что вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо перейдет к "красным дьяволам".

Накануне спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк объявил, что Санчо останется в Дортмунде на сезон 2020/21 — "Юнайтед" так и не предложил затребованные 108 миллионов фунтов до установленного дедлайна.

Однако чутье подсказывает Харгривзу, поигравшему в Бундеслиге за "Баварию", что сага насчет Джейдона продолжится.

"Это блеф. Я называю это блефом и думаю, довольно скоро он станет игроком "Манчестер Юнайтед". Они просто стараются получить больше денег за него. Такова природа зверя".

"Естественно, они знают, что "Юнайтед" очень заинтересован в нем, и переговоры довольно далеко зашли. Думаю, они блефуют. Они знают, что он все равно уйдет за установленную ими цену", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо, Харгривз

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 11.08.2020 19:35 # mancunia-planet
    Сейчас бы не помешал сам Харги, а переход Санчо только вопрос времени.

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  2. bes-ter 11.08.2020 19:05 # bes-ter
    Скорей бы перешел, а Сити получит свои 20 мультов)

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