Харгривз: "Боруссия" блефует"
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз по-прежнему уверен, что вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо перейдет к "красным дьяволам".
Накануне спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк объявил, что Санчо останется в Дортмунде на сезон 2020/21 — "Юнайтед" так и не предложил затребованные 108 миллионов фунтов до установленного дедлайна.
Однако чутье подсказывает Харгривзу, поигравшему в Бундеслиге за "Баварию", что сага насчет Джейдона продолжится.
"Это блеф. Я называю это блефом и думаю, довольно скоро он станет игроком "Манчестер Юнайтед". Они просто стараются получить больше денег за него. Такова природа зверя".
"Естественно, они знают, что "Юнайтед" очень заинтересован в нем, и переговоры довольно далеко зашли. Думаю, они блефуют. Они знают, что он все равно уйдет за установленную ими цену", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.
11.08.2020 19:00
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Сейчас бы не помешал сам Харги, а переход Санчо только вопрос времени.
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Скорей бы перешел, а Сити получит свои 20 мультов)
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