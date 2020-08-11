"Челси" ускоряется в переговорах по Хаверцу
"Челси" ускоряется в переговорах о покупке атакующего полузащитника Кая Хаверца после того, как "Байер" вылетел из Лиги Европы.
Накануне вечером "Байер" сыграл свой последний матч в сезоне 2019/20, уступив "Интеру" со счетом 2:1 в четвертьфинале Лиги Европы.
Именно свое участие в европейском турнире "Байер" использовал как причину для замедления переговоров с "Челси" о размере компенсации за Хаверца, но теперь эта помеха исчезла.
Как утверждает ESPN, важную роль в процессе переговоров играет технический советник "синих" Петр Чех, а в Леверкузене крепнет ощущение, что Кай вскоре покинет клуб.
В данный момент "Байер" просит за 21-летнего немца 90 миллионов фунтов, однако в "Челси" уверены, что смогут сбить цену до 70-75 млн. фунтов.
Уверенности "синим" придает тот факт, что сам Хаверц уже согласился на переезд в Лондон, и "Байеру" об этом прекрасно известно.
11.08.2020 18:00
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Хуже Оскара будет, скриньте
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Реальность его цена 55млн. Думмю 70млн многовато...
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70 збс прайс
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