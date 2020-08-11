"Челси" ускоряется в переговорах по Хаверцу

Кай Хаверц "Челси" ускоряется в переговорах о покупке атакующего полузащитника Кая Хаверца после того, как "Байер" вылетел из Лиги Европы.

Накануне вечером "Байер" сыграл свой последний матч в сезоне 2019/20, уступив "Интеру" со счетом 2:1 в четвертьфинале Лиги Европы.

Именно свое участие в европейском турнире "Байер" использовал как причину для замедления переговоров с "Челси" о размере компенсации за Хаверца, но теперь эта помеха исчезла.

Как утверждает ESPN, важную роль в процессе переговоров играет технический советник "синих" Петр Чех, а в Леверкузене крепнет ощущение, что Кай вскоре покинет клуб.

В данный момент "Байер" просит за 21-летнего немца 90 миллионов фунтов, однако в "Челси" уверены, что смогут сбить цену до 70-75 млн. фунтов.

Уверенности "синим" придает тот факт, что сам Хаверц уже согласился на переезд в Лондон, и "Байеру" об этом прекрасно известно.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2020 18:00

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  1. vyrentz 11.08.2020 19:28 # vyrentz
    Хуже Оскара будет, скриньте

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  2. chelsiukpro 11.08.2020 18:50 # chelsiukpro
    Реальность его цена 55млн. Думмю 70млн многовато...

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  3. thegodfather 11.08.2020 18:29 # thegodfather
    70 збс прайс

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