"Челси" ускоряется в переговорах по Хаверцу

"Челси" ускоряется в переговорах о покупке атакующего полузащитника Кая Хаверца после того, как "Байер" вылетел из Лиги Европы.

Накануне вечером "Байер" сыграл свой последний матч в сезоне 2019/20, уступив "Интеру" со счетом 2:1 в четвертьфинале Лиги Европы.



Именно свое участие в европейском турнире "Байер" использовал как причину для замедления переговоров с "Челси" о размере компенсации за Хаверца, но теперь эта помеха исчезла.



Как утверждает ESPN, важную роль в процессе переговоров играет технический советник "синих" Петр Чех, а в Леверкузене крепнет ощущение, что Кай вскоре покинет клуб.



В данный момент "Байер" просит за 21-летнего немца 90 миллионов фунтов, однако в "Челси" уверены, что смогут сбить цену до 70-75 млн. фунтов.



Уверенности "синим" придает тот факт, что сам Хаверц уже согласился на переезд в Лондон, и "Байеру" об этом прекрасно известно.