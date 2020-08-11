"Вест Хэм" предложит новый контракт Антонио

"Вест Хэм" ведет переговоры со своим вингером Мичейлом Антонио о новом контракте на улучшенных условиях.

Антонио был одним из лучших игроков не только "Вест Хэма", но и всей Премьер-Лиги после коронавирусной паузы, забив восемь мячей в семи заключительных матчах. Среди этих восьми голов есть покер против "Норвича".



Таким образом, Мичейл завершил кампанию с 10 голами в рамках Премьер-Лиги, и это его лучший показатель в карьере.



Сейчас у 30-летнего англичанина остается один год по действующему контракту плюс опция продления на 12 месяцев, однако "молотобойцы" хотят наградить своего игрока за помощь в продлении прописки в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Mail, новая сделка позволит Антонио увеличить свою зарплату с текущих 65 до минимум 100 тысяч фунтов в неделю, которые в команде Дэвида Мойеса имеют только избранные игроки вроде Андрея Ярмоленко, Себастьяна Алле и Джека Грилиша.