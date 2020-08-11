Саудиты собирались купить Иммобиле в "Ньюкасл"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле подтвердил, что к нему обращались потенциальные покупатели "Ньюкасла".

30-летний Иммобиле выдающимся образом провел сезон 2019/20, наколотив 36 голов в Серии А, что позволило ему завоевать европейскую "Золотую бутсу".



Своей игрой итальянский бомбардир привлек внимание Суверенного фонда Саудовской Аравии, который по весне договорился о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли, но позже отозвал свое предложение.



"В то время, когда ходили разговоры о возможной покупке "Ньюкасла" на деньги шейха, они позвонили моему агенту Алессандро Моджи".



"Затем Премьер-Лига не одобрила сделку, или они отозвали свое предложение — я не помню точно. Мне также известно, что они собирались пригласить итальянского тренера, Аллегри или Спаллетти", — сообщил Иммобиле Corriere dello Sport.