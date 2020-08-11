Майк Эшли продолжает переговоры с саудитами о продаже "Ньюкасла"

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли пытается заново договориться с Суверенным фондом Саудовской Аравии насчет продажи своего клуба.

Напомним, в конце июля саудиты отозвали свое предложение о покупке "Ньюкасла" у Эшли за 300 миллионов фунтов, за четыре месяца так и не получив одобрения со стороны Премьер-Лиги.



Однако Sky Sports стало известно, что Эшли лично вмешался в ситуацию и сейчас ведет диалог с инвесторами из Саудовской Аравии в надежде найти решение, которое устроит все заинтересованные стороны, включая руководство лиги.



Премьер-Лига оказалась под серьезным давлением со стороны болельщиков "Ньюкасла" и даже властей Британии, не сумев предоставить внятного ответа на предложение саудитов о колоссальных инвестициях, и Эшли надеется оседлать эту волну общественного возмущения, чтобы все-таки продать свой клуб.