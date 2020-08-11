Старридж хочет вернуться в Премьер-Лигу
Бывший нападающий "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Челси" Даниэль Старридж заявил о желании вернуться в Премьер-Лигу.
Старридж находится без клуба с марта, когда он попрощался с "Трабзонспором". Благодаря коронавирусной паузе Даниэль очень удачно отбыл свою дисквалификацию за нарушение запрета на ставки и теперь жаждет играть в футбол.
Старриджа связывали с переходом в "Ди Си Юнайтед" или "Интер Майами" из МЛС, однако в приоритете у 30-летнего англичанина другая лига.
"У меня есть варианты со всего мира, но я английский игрок, и я всегда обожал играть в Премьер-Лиге".
"Убежден, я на многое способен в Премьер-Лиге, и я бы сказал, что это мой приоритетный выбор. Я чувствую, что у меня осталось незаконченное дело, поэтому я бы хотел вернуться и снова там играть".
"Я открыт к выступлению в других лигах. Я готов рассмотреть не только Премьер-Лигу, но возможность вернуться в Англию и стараться изо всех сил перевесила бы все остальные".
"Я в предвкушении, я голоднее, чем когда-либо, и я полностью сосредоточен на следующем этапе своей карьеры", — сообщил Старридж Sky Sports.
11.08.2020 12:00
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Последние комментарии:
епт я думал он давно в Африке на пенсии бананы собирает, а он живой
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Да ну нах... Старр, пиздуй в Китай там смешливая публика.
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Ман. Юнайтед, заберайте его, как Оуэна
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Может его послали нахуй подальше со своим ебанутым танцем? Турки не одобрили наверное....
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