Нападающий Серхио Агуэро направляется в Португалию, чтобы присоединиться к своим партнерам по "Манчестер Сити" в преддверии финальных раундов Лиги Чемпионов.

Одолев "Реал" по сумме двух матчей со счетом 4:2, "горожане" обеспечили себе путевку в Лиссабон на мини-турнир, который стартует в среду и завершится финалом 23 августа.



Как сообщает Daily Mail, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола увез свою команду в Португалию из Манчестера еще в понедельник днем. А вот Агуэро добирается до Лиссабона из Барселоны, где несколько недель назад он перенес операцию и с тех пор проходил реабилитацию.



Свой четвертьфинальный матч против "Лиона" "Сити" сыграет в субботу, и участие в нем Агуэро по-прежнему под вопросом. "Горожане" находятся в постоянном контакте с физиотерапевтами, которые отвечали за реабилитацию Серхио в Испании.



В то же время издание Daily Star оценивает шансы Агуэро сыграть в Испании как "очень маленькие", даже если "Сити" достигнет финала. 32-летний аргентинец сам сообщил об этом своим друзьям.