Тони: "Погба стал бы идеальным подарком для Пирло"

Экс-нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Лука Тони считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба стал бы "идеальным подарком" для нового главного тренера туринцев Андреа Пирло.

В минувший уикенд Пирло сменил Маурицио Сарри на тренерском мостике "Ювентуса", что стало реакцией клуба на поспешное выбывание из Лиги Чемпионов.



Смена главного тренера означает изменение трансферных планов, и Тони кажется, что сейчас самое время для "Ювентуса" возобновить свой интерес к Погба.



"Зная Андреа, он начнет строить команду с полузащиты. Погба стал бы идеальным подарком для него. Я не знаю, возможно ли это, но это был бы лучший вариант".



"Андреа не будет тренером, который сосредоточится на обороне и контратаках. Он любит доминировать с мячом, и это найдет отражение на его команде".



"Я не знаю, какую схему он будет использовать, но я не думаю, что это важно. Андреа умен и гибок", — сообщил Тони Tuttosport.