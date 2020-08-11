Сульшер объяснил технику Фернандеша при исполнении пенальти

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил технику исполнения пенальти полузащитником Бруну Фернандешем в матче Лиги Европы против "Копенгагена".

После своего перехода к "красным дьяволам" в январе у Фернандеша была куча возможностей попрактиковаться в исполнении 11-метровых. Бруну запомнился свой фирменным стилем, подпрыгивая перед ударом.



Именно реализованный Фернандешем пенальти позволил "Юнайтед" одержать победу 1:0 над "Копенгагеном" и выйти в полуфинал Лиги Европы, но на сей раз обошлось без прыжка. Сульшер поспешил это объяснить.



"Он знает, что голкиперы будут ждать, пока он совершит прыжок. Он практикует оба вида удара, в обе стороны, поэтому он разобрался по ситуации. В любом случае он бьет пенальти лучше, чем это делал я!" — сообщил Сульшер BT Sport.