Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" продолжит борьбу за Джейдона Санчо. "Челси" готов завершить приобретение Кая Хаверца. УЕФА может выплатить "Манчестер Сити" 120 миллионов фунтов призовых. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" не потерял надежду согласовать приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (ESPN)



Защитник "Юнайтед" Крис Смоллинг стал целью для "Интера". (Gazzetta dello Sport)



"Манчестер Сити" готов продать 32-летнего защитника Николаса Отаменди за 8 миллионов фунтов. (The Sun)



"Ливерпулю" придется заплатить 68 млн. фунтов, чтобы заполучить защитника "Севильи" Диего Карлоса. (AS)



"Челси" готов завершить приобретение Кая Хаверца после вылета "Байера" из Лиги Европы. (Daily Star)



"Челси" проявляет интерес к голкиперу "Лестера" Касперу Шмейхелю. (The Times)



"Челси" понижает цену за полузащитника Тьемуэ Бакайоко до 20 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" может заплатить 44 млн. фунтов за левого защитника "Хетафе" Марка Кукурелью. (Daily Mail)



Покидающий "Челси" вингер Виллиан подпишет с "Арсеналом" контракт на три года с опцией продления на четвертый и будет получать на "Эмирейтс" 150 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mirror)



Виллиан уже прошел медобследование в "Арсенал". (Evening Standard)



"Вильярреал" сделал предложение по полузащитнику Маттео Гендузи об аренде с последующим выкупом. (Football Insider)



"Арсенал" рассматривает полузащитника "Марселя" Моргана Сансона в качестве замены для Гендузи. (Daily Star)



"Лион" готов продать бывшего вингера "Челси" Бертрана Траоре, который может быть интересен "Ньюкаслу", "Лестеру", "Эвертону" и "Кристал Пэлас". (Sky Sports)



"Ньюкасл" нацелился на вингера "Тоттенхэма" Райана Сессеньона. (The Sun)



"Ньюкасл" обходит "Милан" и "Рому" в борьбе за экс-полузащитника "Бернли" Джеффа Хендрика. (The Guardian)



"Астон Вилла" и "Кристал Пэлас" хотят аргентинского плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа. (HITC)



"Борнмут" хочет 25 млн. фунтов от "Шеффилд Юнайтед" за голкипера Аарона Рамсдейла. (The Sun)



Другое



Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту подпишет новый контракт до старта нового сезона. (90min)



Бывший полузащитник "Портсмута" Гари О'Нил назначен ассистентом тренера команды U-23 "Ливерпуля". (Goal)



Легенда "Арсенала" Робер Пирес назвал Джона Терри и Рио Фердинанда двумя своими самыми сложными оппонентами в футболе. (Goal)



"Сити" получит от УЕФА призовые в 120 млн. фунтов, если выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне. (The Times)



Премьер-Лига судится со своим телевизионным партнером из Китая и рискует потерять сотни миллионов фунтов дохода. (Daily Mail)