"Челси" проявил интерес к Тальяфико

"Челси" обозначил свой интерес к левому защитнику "Аякса" Николасу Тальяфико.

Приоритетной целью главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда по укреплению левого фланга обороны остается Бен Чилуэлл, однако "Лестер" хочет за свою звезду около 80 миллионов фунтов.



В сложившейся ситуации "синие" были вынуждены обратить внимание на альтернативные варианты, одним из которых как раз является Тальяфико, выступающий за "Аякс" после своего перехода из "Идепендьенте" в 2018 году.



Как сообщает Sky Sports, теперь 27-летний аргентинец может стать вторым после Хакима Зийеша игроком "Аякса", перебравшимся на "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.



Однако "Челси" пока не принял окончательное решение насчет левого защитника и, помимо Тальяфико, также интересуется Серхио Регилоном, принадлежащим "Реалу".