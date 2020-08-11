"Челси" проявил интерес к Тальяфико

Николас Тальяфико "Челси" обозначил свой интерес к левому защитнику "Аякса" Николасу Тальяфико.

Приоритетной целью главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда по укреплению левого фланга обороны остается Бен Чилуэлл, однако "Лестер" хочет за свою звезду около 80 миллионов фунтов.

В сложившейся ситуации "синие" были вынуждены обратить внимание на альтернативные варианты, одним из которых как раз является Тальяфико, выступающий за "Аякс" после своего перехода из "Идепендьенте" в 2018 году.

Как сообщает Sky Sports, теперь 27-летний аргентинец может стать вторым после Хакима Зийеша игроком "Аякса", перебравшимся на "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.

Однако "Челси" пока не принял окончательное решение насчет левого защитника и, помимо Тальяфико, также интересуется Серхио Регилоном, принадлежащим "Реалу".


Метки Аякс, Тальяфико, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2020 07:00

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