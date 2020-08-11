Сульшер рад, что "Юнайтед" избежал серии пенальти

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рад, что его команда избежала серии пенальти в четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Копенгагена".

За 120 минут матча в Кельне "красным дьяволам" удалось забить только один гол, да и тот — с пенальти.



Голкипер "Копенгагена" Карл-Юхан Юнссон поймал кураж и тащил любые мячи, за исключением 11-метрового Бруну Ферандеша в первом экстра-тайме, и такой исход очень радует Сульшера.



"Я доволен, что мы прошли дальше. Думаю, мы заслужили победу сегодня вечером. Это вполне мог быть один из тех вечеров, когда все решается в серии пенальти. Соперник усложнил нам жизнь".



"Нам противостояла хорошая команда, хорошо организованная. У них был план на игру, и мы знали, что взломать их оборону будет сложно. Но мы также знали, что у нас будут шансы", — цитирует Сульшера The Guardian.