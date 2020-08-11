Клопп рассказал, чего ожидает от Цимикаса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими ожиданиями в отношении защитника Костаса Цимикаса.

В понедельник "Ливерпуль" совершил свое первое приобретение в первую команду за более чем год, заплатив "Олимпиакосу" 11.75 млн. фунтов за Цимикаса.



И хотя "красные" обратились к варианту с Костасом после того, как не смогли договориться о покупке Джамала Льюиса из "Норвича", Клопп уверяет, что 24-летний грек, также поигравший в Дании и Голландии, давно находился на радаре у его клуба.



"Мы долго просматривали Костаса, и мы очень рады, что он присоединился к нам. Это прекрасная новость перед скорым возвращением всех остальных".



"Он очень хороший игрок с настроем побеждать и бороться, и мне очень нравится его характер. Он идеально соответствует настроению и желанию, которые уже есть у нас в раздевалке".



"В столь молодом возрасте он уже показал, что ему по силам играть в другой стране и делать это хорошо. Он сыграл большую роль в завоевании "Олимпиакосом" титула в этом сезоне, а также в их европейской кампании".



"Костас по своему опыту знает, что необходимо для достижения успеха во внутреннем чемпионате и в Лиге Чемпионов, и он жаждет большего — равно как и мы".



"В последние пару сезонов ему довелось поиграть против очень тяжелых соперников, и он был хорош. Мы знаем, что он предвкушает этот вызов, и это идеально для нас".



"Так мы мы довольны заполучить его на предстоящие годы. Я так доволен", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".