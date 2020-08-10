"Юнайтед" все еще надеется купить Санчо

"Манчестер Юнайтед" отказывается признавать поражение в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Ранее в понедельник спортивный директор "Боруссии" Михаль Цорк объявил об "окончательном решении" своего клуба в отношении Санчо, согласовать приобретение которого в отведенное время "Юнайтед" не удалось.



В данный момент у "Юнайтед" нет компромисса ни насчет компенсации, ни насчет личного контракта игрока, ни насчет комиссионных агентам, вдобавок два клуба общаются через посредников, что усложняет и затягивает процесс переговоров.



Однако Sky Sports утверждает, что "красные дьяволы" не собираются сворачивать диалог и все еще надеются заполучить 20-летнего англичанина, которого клуб из Дортмунда оценивает в 108 миллионов фунтов.



Насчет личного контракта "Юнайтед" тоже собирается поторговаться — "дьяволы" сильно обожглись на Алексисе Санчесе и теперь не собираются повторять своих ошибок.