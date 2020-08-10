Рэмси не нужен Пирло в "Ювентусе"

Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло готов отправить полузащитника Аарона Рэмси назад в Премьер-Лигу.

Рэмси прибыл в Турин лишь прошлым летом на правах свободного агента из "Арсенала". Аарон был приглашен по инициативе Маурицио Сарри и получил контракт с базовой зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю.



Однако в минувшее воскресенье Сарри уступил свое место на тренерском мостике Пирло, и это стало плохой новостью для Рэмси, который в этом сезоне Серии А и так отметился лишь 11 появлениями в стартовом составе.



Как утверждает Daily Mirror, Пирло хочет избавиться от целого ряда игроков, включая 29-летнего Рэмси, Гонсало Игуаина, Сами Хедиру, Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо. Блез Матюиди уже отправился в "Интер Майами".



В случае с Рэмси проблема для "Ювентуса" в том, что от роскошного контракта Аарона остается еще три года. Список клубов, которые могут позволить себе такого игрока, крайне ограничен.