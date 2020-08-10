"Арсенал" вступил в борьбу за Габриэля

Габриэль "Арсенал" находится в числе клубов, заинтересованных в центральном защитнике "Лилля" Габриэле Магальяэсе.

Габриэль очень уверенно провел этот сезон и помог "Лиллю" пробиться в Лигу Чемпионов. Игра 22-летнего бразильца не осталась без внимания со стороны больших клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Наполи".

По информации Evening Standard, интерес к Габриэлю обозначил и "Арсенал", чей главный тренер Микель Артета сделал укрепление центра обороны одной из своих приоритетных задач на лето.

Как известно, Шкодран Мустафи пропустит начало следующего сезона из-за травмы задней поверхности бедра, тогда как Роб Холдинг и Сократис Папастатопулос могут покинуть "Эмирейтс".

Добавим, что "Арсенал" лишь прошлым летом приобрел у "Лилля" вингера Николя Пепе за 72 миллиона фунтов. Трансфер Габриэля оценивается в 25 млн.


Метки Арсенал, Габриэль, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2020 21:00

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