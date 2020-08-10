"Барселона" не будет платить за Гарсию больше 13.5 млн. фунтов

"Барселона" не собирается платить более 15 миллионов евро (13.5 млн. фунтов) за защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.

На прошлой неделе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Гарсия отказался от продления своего контракта, истекающего следующим летом.



Предполагается, что 19-летний испанец хочет вернуться в родную "Барселону", которую он покинул юниором в 2017 году.



Однако осуществить задуманное в это трансферное окно Гарсии будет непросто. Как утверждает ESPN, "Барселона" готова заплатить вдвое меньше, чем рассчитывает получить "Сити".



Если двум клубам так и не удастся договориться этим летом, "Барселона" дождется января, чтобы заключить предварительный контракт с Гарсией и затем подписать Эрика свободным агентом.