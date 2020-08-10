"Боруссия" объявила об окончании саги насчет Санчо

Джейдон Санчо Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что в его клубе больше не ожидают ухода вингера Джейдона Санчо.

Сегодня утром Санчо вместе со своими партнерами по "Боруссии" улетел на тренировочный сбор в Швейцарию. Это будет первый этап подготовки команды Люсьена Фавра к новому сезону Бундеслиги.

Это случилось после того, как "Манчестер Юнайтед" не удалось согласовать трансфер Джейдона в отведенное время. "Красные дьяволы" просрочили дедлайн, а значит 20-летний англичанин остается в Дортмунде.

"Мы строим свои планы, исходя из того, что Джейдон Санчо будет в нашей команде в этом сезоне, и это окончательное решение. Думаю, это отвечает на все ваши вопросы".

"Прошлым летом мы поставили зарплату Джейдона в соответствие с прогрессом в его игре. Так что его контракт уже тогда был продлен до 2023 года", — цитирует Цорка Sky Sports.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2020 19:00

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  1. liverfun 10.08.2020 19:56 # liverfun
    бля, как же дортмунд топово развел маню, впарив им утку об оставшихся двух годах контракта, и заставил их на момент подумать о том, что те могут диктовать условия.
    это как противостояние профи и любителя в шахматах. мастер нарочно скармливает молодому пешки, от чего тот думает, что ведет игру и давит, забывая обо всем, в это же время гроссмейстер забавляется, а потом открывает свой истинный план, и любитель осознает, что его провели как последнего лоха, и единственный выход для него - принять условия соперника.
    охуенно немцы сработали

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  2. manutd-20champ 10.08.2020 19:55 # manutd-20champ
    ууурррааа

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  3. heyoung 10.08.2020 19:40 # heyoung
    Haxyй не нужен за такие бабки

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  4. mancunia-planet 10.08.2020 19:17 # mancunia-planet
    Никуя, полно времени ещё!

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  5. champion19 10.08.2020 19:09 # champion19
    Мужик в европе не осталось, которые за свои слова отвечают

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  6. whitenigger 10.08.2020 19:08 # whitenigger
    ЛОЛ, про Дембеле тоже самое говорили, опять ломаются как шкуры на вписке

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  7. chelsiukpro 10.08.2020 19:01 # chelsiukpro
    Сук как тёлки ломаются ....

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