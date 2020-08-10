"Боруссия" объявила об окончании саги насчет Санчо

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что в его клубе больше не ожидают ухода вингера Джейдона Санчо.

Сегодня утром Санчо вместе со своими партнерами по "Боруссии" улетел на тренировочный сбор в Швейцарию. Это будет первый этап подготовки команды Люсьена Фавра к новому сезону Бундеслиги.



Это случилось после того, как "Манчестер Юнайтед" не удалось согласовать трансфер Джейдона в отведенное время. "Красные дьяволы" просрочили дедлайн, а значит 20-летний англичанин остается в Дортмунде.



"Мы строим свои планы, исходя из того, что Джейдон Санчо будет в нашей команде в этом сезоне, и это окончательное решение. Думаю, это отвечает на все ваши вопросы".



"Прошлым летом мы поставили зарплату Джейдона в соответствие с прогрессом в его игре. Так что его контракт уже тогда был продлен до 2023 года", — цитирует Цорка Sky Sports.