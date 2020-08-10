"Боруссия" объявила об окончании саги насчет Санчо
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что в его клубе больше не ожидают ухода вингера Джейдона Санчо.
Сегодня утром Санчо вместе со своими партнерами по "Боруссии" улетел на тренировочный сбор в Швейцарию. Это будет первый этап подготовки команды Люсьена Фавра к новому сезону Бундеслиги.
Это случилось после того, как "Манчестер Юнайтед" не удалось согласовать трансфер Джейдона в отведенное время. "Красные дьяволы" просрочили дедлайн, а значит 20-летний англичанин остается в Дортмунде.
"Мы строим свои планы, исходя из того, что Джейдон Санчо будет в нашей команде в этом сезоне, и это окончательное решение. Думаю, это отвечает на все ваши вопросы".
"Прошлым летом мы поставили зарплату Джейдона в соответствие с прогрессом в его игре. Так что его контракт уже тогда был продлен до 2023 года", — цитирует Цорка Sky Sports.
10.08.2020 19:00
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бля, как же дортмунд топово развел маню, впарив им утку об оставшихся двух годах контракта, и заставил их на момент подумать о том, что те могут диктовать условия.
это как противостояние профи и любителя в шахматах. мастер нарочно скармливает молодому пешки, от чего тот думает, что ведет игру и давит, забывая обо всем, в это же время гроссмейстер забавляется, а потом открывает свой истинный план, и любитель осознает, что его провели как последнего лоха, и единственный выход для него - принять условия соперника.
охуенно немцы сработали
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ууурррааа
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Haxyй не нужен за такие бабки
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Никуя, полно времени ещё!
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Мужик в европе не осталось, которые за свои слова отвечают
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ЛОЛ, про Дембеле тоже самое говорили, опять ломаются как шкуры на вписке
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Сук как тёлки ломаются ....
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