"Ливерпуль" готов продать Харри Уилсона за 20 млн. фунтов

"Ливерпуль" рассчитывает выручить 20 миллионов фунтов за вингера Харри Уилсона этим летом.

За плечами у Уилсона неплохой сезон в "Борнмуте" на правах аренды. Харри забил семь голов в рамках Премьер-Лиги, хотя этого оказалось недостаточно, чтобы "вишенки" избежали вылета.



Также этого оказалось недостаточно для Уилсона, чтобы заслужить свое место в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который готов продать 23-летнего валлийца.



Как утверждает Daily Mirror, сам Уилсон хочет перейти в клуб Премьер-Лиги, где он будет играть регулярно. В "Ливерпуле" это едва ли возможно, учитывая недоверие Клоппа.



Интерес к Уилсону уже проявили "Лидс", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптон", но им придется раскошелиться, чтобы заполучить игрока, у которого остается еще три года по контракту на "Энфилде".



В данный момент претендентом номер один на Уилсона, забившего 16 голов и отдавшего четыре результативных передачи за "Дерби" в сезоне 2018/19, называется именно "Лидс", вернувшийся в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия.