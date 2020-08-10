"Ливерпуль" готов продать Харри Уилсона за 20 млн. фунтов

Харри Уилсон "Ливерпуль" рассчитывает выручить 20 миллионов фунтов за вингера Харри Уилсона этим летом.

За плечами у Уилсона неплохой сезон в "Борнмуте" на правах аренды. Харри забил семь голов в рамках Премьер-Лиги, хотя этого оказалось недостаточно, чтобы "вишенки" избежали вылета.

Также этого оказалось недостаточно для Уилсона, чтобы заслужить свое место в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который готов продать 23-летнего валлийца.

Как утверждает Daily Mirror, сам Уилсон хочет перейти в клуб Премьер-Лиги, где он будет играть регулярно. В "Ливерпуле" это едва ли возможно, учитывая недоверие Клоппа.

Интерес к Уилсону уже проявили "Лидс", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптон", но им придется раскошелиться, чтобы заполучить игрока, у которого остается еще три года по контракту на "Энфилде".

В данный момент претендентом номер один на Уилсона, забившего 16 голов и отдавшего четыре результативных передачи за "Дерби" в сезоне 2018/19, называется именно "Лидс", вернувшийся в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия.


Метки Ливерпуль, Лидс, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 601

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. selta 10.08.2020 18:47 # selta
    Его бы вместо Хаверца с Маунтом наигрывать, игрок Лэмпарда это видно, в Челси может раскрыться в топ игрока!

    (ответить)

  2. elsea 10.08.2020 18:44 # elsea
    Прогнoзы футбольных матчей -> portal-bets.ru

    (ответить)

  3. liverfun 10.08.2020 18:35 # liverfun
    ничего особенного не показал, штрафные неплохо бьет, но этого слишком мало.
    за 20ку можно смело сливать

    (ответить)

  4. dexter 10.08.2020 18:30 # dexter
    Это будет провал. Вместо того, что бы продать албано-швейцарца престарелого, избавляются от перспективнейшего игрока за копейки.

    (ответить)

  5. raimbek1 10.08.2020 18:27 # raimbek1
    Слишком типичный британский игрок, стиль бей беги

    (ответить)

  6. gerrard08 10.08.2020 18:20 # gerrard08
    Жаль пацана, так и не дали шанса, хотя он заслужил его.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: