"Ливерпуль" готов продать Харри Уилсона за 20 млн. фунтов
"Ливерпуль" рассчитывает выручить 20 миллионов фунтов за вингера Харри Уилсона этим летом.
За плечами у Уилсона неплохой сезон в "Борнмуте" на правах аренды. Харри забил семь голов в рамках Премьер-Лиги, хотя этого оказалось недостаточно, чтобы "вишенки" избежали вылета.
Также этого оказалось недостаточно для Уилсона, чтобы заслужить свое место в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который готов продать 23-летнего валлийца.
Как утверждает Daily Mirror, сам Уилсон хочет перейти в клуб Премьер-Лиги, где он будет играть регулярно. В "Ливерпуле" это едва ли возможно, учитывая недоверие Клоппа.
Интерес к Уилсону уже проявили "Лидс", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптон", но им придется раскошелиться, чтобы заполучить игрока, у которого остается еще три года по контракту на "Энфилде".
В данный момент претендентом номер один на Уилсона, забившего 16 голов и отдавшего четыре результативных передачи за "Дерби" в сезоне 2018/19, называется именно "Лидс", вернувшийся в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия.
10.08.2020 18:00
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Его бы вместо Хаверца с Маунтом наигрывать, игрок Лэмпарда это видно, в Челси может раскрыться в топ игрока!
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ничего особенного не показал, штрафные неплохо бьет, но этого слишком мало.
за 20ку можно смело сливать
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Это будет провал. Вместо того, что бы продать албано-швейцарца престарелого, избавляются от перспективнейшего игрока за копейки.
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Слишком типичный британский игрок, стиль бей беги
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Жаль пацана, так и не дали шанса, хотя он заслужил его.
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