Три клуба Премьер-Лиги готовят предложения насчет Мэйтланд-Найлса

Эйнсли Мэйтланд-Найлс Сразу три клуба готовят предложения насчет покупки полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса.

Несмотря на то, что Мэйтланд-Найлс сыграл 32 матча в сезоне 2019/20, включая 90 минут в финале Кубка Англии, главный тренер "канониров" Микель Артета готов продать Эйнсли для пополнения своего трансферного бюджета.

По информации Sky Sports, в услугах 22-летнего англичанина заинтересованы два клуба Премьер-Лиги и один представитель Бундеслиги. Их имена не раскрываются, но сейчас они готовятся выдвинуть свои предложения.

Продажа Мэйтланд-Найлса, который находится в системе "Арсенала" с шести лет, может принести Артете около 30 миллионов фунтов. Эти деньги будут немедленно направлены назад на усиление состава.


Метки Арсенал, Мэйтланд-Найлс

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2020 17:00

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