Скоулз: "Интер" — главная угроза для "Юнайтед" в Лиге Европы"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал команду, которая представляет наибольшую угрозу для "красных дьяволов" в Лиге Европы.

Сокрушив ЛАСК со счетом 7:1 по сумме двух матчей, в понедельник вечером "Юнайтед" поспорит с "Копенгагеном" за выход в полуфинал Лиги Европы.



Борьбу за второй по значимости клубный турнир Европы также продолжают "Байер", "Севилья", "Шахтер" и "Вулверхэмптон", но Скоулз больше всего опасается "Интера".



"Интер" — единственная из оставшихся команд, которая может доставить проблем "Юнайтед".



"Нет, я не думаю, что у "Вулверхэмптона" есть шансы на трофей. У них хорошая команда, хороший тренер и хорошие игроки, но я просто думаю, что "Юнайтед" обыграет "волков" в девяти случаях из 10. У них способная команда, но я просто думаю, что они недостаточно хороши для победы в турнире".



"Думаю, "Юнайтед" слишком хорош для всех них, но "Интер" — главная угроза", — сообщил Скоулз BT Sport.