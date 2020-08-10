Скоулз: "Интер" — главная угроза для "Юнайтед" в Лиге Европы"

Антонио Конте и Ромелу Лукаку Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал команду, которая представляет наибольшую угрозу для "красных дьяволов" в Лиге Европы.

Сокрушив ЛАСК со счетом 7:1 по сумме двух матчей, в понедельник вечером "Юнайтед" поспорит с "Копенгагеном" за выход в полуфинал Лиги Европы.

Борьбу за второй по значимости клубный турнир Европы также продолжают "Байер", "Севилья", "Шахтер" и "Вулверхэмптон", но Скоулз больше всего опасается "Интера".

"Интер" — единственная из оставшихся команд, которая может доставить проблем "Юнайтед".

"Нет, я не думаю, что у "Вулверхэмптона" есть шансы на трофей. У них хорошая команда, хороший тренер и хорошие игроки, но я просто думаю, что "Юнайтед" обыграет "волков" в девяти случаях из 10. У них способная команда, но я просто думаю, что они недостаточно хороши для победы в турнире".

"Думаю, "Юнайтед" слишком хорош для всех них, но "Интер" — главная угроза", — сообщил Скоулз BT Sport.


Метки Интер, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2020 16:00

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  1. iceteam 10.08.2020 16:56 # iceteam
    Севилья тоже сможет их обломать)

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  2. gerrard08 10.08.2020 16:33 # gerrard08
    Ох и будут эти чуваки рвать жопец чтоб отомстить скаму.

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  3. mancunia-planet 10.08.2020 16:28 # mancunia-planet
    Да любой может обыграть любого сейчас

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  4. gormartin 10.08.2020 16:10 # gormartin
    эта рыжая дура бросил клуб который тренировал и сбежал как трусливая псина какой на хер с него эксперт вы что издеваетесь

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