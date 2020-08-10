Скоулз: "Интер" — главная угроза для "Юнайтед" в Лиге Европы"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал команду, которая представляет наибольшую угрозу для "красных дьяволов" в Лиге Европы.
Сокрушив ЛАСК со счетом 7:1 по сумме двух матчей, в понедельник вечером "Юнайтед" поспорит с "Копенгагеном" за выход в полуфинал Лиги Европы.
Борьбу за второй по значимости клубный турнир Европы также продолжают "Байер", "Севилья", "Шахтер" и "Вулверхэмптон", но Скоулз больше всего опасается "Интера".
"Интер" — единственная из оставшихся команд, которая может доставить проблем "Юнайтед".
"Нет, я не думаю, что у "Вулверхэмптона" есть шансы на трофей. У них хорошая команда, хороший тренер и хорошие игроки, но я просто думаю, что "Юнайтед" обыграет "волков" в девяти случаях из 10. У них способная команда, но я просто думаю, что они недостаточно хороши для победы в турнире".
"Думаю, "Юнайтед" слишком хорош для всех них, но "Интер" — главная угроза", — сообщил Скоулз BT Sport.
10.08.2020 16:00
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Последние комментарии:
Севилья тоже сможет их обломать)
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Ох и будут эти чуваки рвать жопец чтоб отомстить скаму.
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Да любой может обыграть любого сейчас
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эта рыжая дура бросил клуб который тренировал и сбежал как трусливая псина какой на хер с него эксперт вы что издеваетесь
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