Барнс считает, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" был лучше

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что в прошлом сезоне "красные" были лучше, чем в своем чемпионском.

Год назад "красные" до последнего тура сражались за титул, но пришли к финишу в одном очке позади "Манчестер Сити".



Упущенный титул подстегнул "Ливерпуль", и в этой кампании подопечные Юргена Клоппа практически без сопротивления оформили чемпионство в Премьер-Лиге.



"Ливерпуль" достиг цели уверенно — и довольно скучно, поэтому Барнс предпочитает ту команду, которая сражалась до самого конца, пуская и потерпела неудачу.



"Я был доволен ими в прошлом году — 97 очков и второе место, победа в Лиге Чемпионов..."



"Вообще-то, думаю, в прошлом году они были лучше, но "Манчестер Сити" был просто невероятен".



"В этом году они сохранили свою стабильность, поэтому я рассматриваю это как двухлетнюю победу, если вам так нравится. Победа в Лиге Чемпионов, второе место в лиге с отставанием в очко от чемпиона и затем победа в Премьер-Лиге — это были невероятные два года".



"Юрген Клопп достиг реального уровня стабильности, целеустремленности и скромности с этой командой".



"Естественно, другие команды прибавят и усложнят нам жизнь, но я не думаю, что "Ливерпуль" станет менее боеспособным", — сообщил Барнс talkSPORT.