Барнс считает, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" был лучше

Ливерпуль Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что в прошлом сезоне "красные" были лучше, чем в своем чемпионском.

Год назад "красные" до последнего тура сражались за титул, но пришли к финишу в одном очке позади "Манчестер Сити".

Упущенный титул подстегнул "Ливерпуль", и в этой кампании подопечные Юргена Клоппа практически без сопротивления оформили чемпионство в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" достиг цели уверенно — и довольно скучно, поэтому Барнс предпочитает ту команду, которая сражалась до самого конца, пуская и потерпела неудачу.

"Я был доволен ими в прошлом году — 97 очков и второе место, победа в Лиге Чемпионов..."

"Вообще-то, думаю, в прошлом году они были лучше, но "Манчестер Сити" был просто невероятен".

"В этом году они сохранили свою стабильность, поэтому я рассматриваю это как двухлетнюю победу, если вам так нравится. Победа в Лиге Чемпионов, второе место в лиге с отставанием в очко от чемпиона и затем победа в Премьер-Лиге — это были невероятные два года".

"Юрген Клопп достиг реального уровня стабильности, целеустремленности и скромности с этой командой".

"Естественно, другие команды прибавят и усложнят нам жизнь, но я не думаю, что "Ливерпуль" станет менее боеспособным", — сообщил Барнс talkSPORT.


Метки Барнс, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 267

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gormartin 10.08.2020 15:23 # gormartin
    Ливерпуль ложил большой член на всю АПЛ ,потому,что ЛИВЕРПУЛЬ БОГИ

    (ответить)

  2. alexomck 10.08.2020 15:07 # alexomck
    ЛЧ>ЛЕ>Примера>Серия А>РПЛ>АПЛ

    логично.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: