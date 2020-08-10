Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Копенгаген"

Джесси Лингард В понедельник, 10 августа, "Манчестер Юнайтед" поспорит с "Копегагеном" за выход в полуфинал Лиги Европы.

В двух встречах предыдущего раунда, разнесенных по времени на пять месяцев, "Юнайтед" уверенно разобрался с австрийским ЛАСКом — 7:1.

На очереди у "красных дьяволов" тоже далеко не самый грозный соперник в лице "Копенгагена", который на стадии 1/8 финала одолел "Истанбул Башакшехир" (3:1 по сумме двух матчей).

Примечательно, что этот четвертьфинал будет сыгран в один матч, а не в два, причем — на нейтральном поле, в Кельне, где выступает одноименный клуб Бундеслиги.

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прекрасно знаком со своим визави из "Копенгагена" Столе Сольбаккеном, с которым они вместе выступали за сборную Норвегии на Чемпионате Мира 1998 года.

К слову, в свое время Сульшер даже проходил стажировку у Сольбаккена в "Копенгагене" в рамках получения тренерской лицензии УЕФА категории Pro.

- Прежде две этих команды встречались только дважды — на групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2006/07, когда "Юнайтед" выиграл 3:0 дома и уступил 1:0 в столице Дании.

- В 10 последних встречах с английскими командами в еврокубках "Копенгаген" одержал только одну победу — как раз против "Юнайтед" в ноябре 2006 (1:0). В четырех последних встречах датчане даже не забивали.

- "Юнайтед" надеется достичь своего всего лишь второго полуфинала в Европе с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году — после сезона 2016/17, когда Жозе Моуриньо привел "дьяволов" к победе в Лиге Европы.

- Это первый четвертьфинал для "Копенгагена" в еврокубках. Последней датской командой, игравшей на столь высокой стадии в Европе, был еще "Брондбю" в сезоне 1996/97.

- В девяти матчах этого розыгрыша Лиги Европы полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата поучаствовал в семи голах. В 26 поединках этого сезона в других соревнованиях он совершил только три результативных действия.

"Юнайтед" оставил дома защитника Фила Джонса, который восстанавливается после травмы колена. Также вне игры Аксель Туанзебе и Люк Шоу.

Лига Европы. 1/4 финала
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Копенгаген" (Дания)
Кельн. Стадион "Рейн Энерги". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Копенгаген, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1164

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Последние комментарии:




  1. jokerz 10.08.2020 15:31 # jokerz
    Вагинакеримова с фейка по хуям скачет, ну что за чумазая дрищавая чурка.

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  2. januzaj00 10.08.2020 15:24 # januzaj00
    Почему в Туркменистане нет короны?

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  3. ermenileribneler 10.08.2020 15:17 # ermenileribneler
    что бы не было знайте одно,

    армяни пидарасы!

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  4. ermenileribneler 10.08.2020 15:14 # ermenileribneler
    я не понял что за кипиш сукиииииииииии!!!

    ехехехехехехехехеххе!!!

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  5. alexomck 10.08.2020 14:57 # alexomck
    коль Сити оформляет ЛЧ, а МЮ ЛЕ, то Пулька будет только 3 клубом по успешности в Англии в этом сезоне:))

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  6. roberto-89 10.08.2020 14:51 # roberto-89
    Как же изи макнули с головой в очко манков (шлюх) и гпенсов ехехехех хахахахах охоххохохо

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  7. formalak 10.08.2020 14:45 # formalak
    Если делаете ставки >> pro100stavka.ru

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  8. roberto-89 10.08.2020 14:42 # roberto-89
    "Манчестер Юнайтед" надеется заключить новый контракт с полузащитником Полем Погба.

    Как известно, действующий контракт Погба истекает уже следующим летом, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80207/?c=1#c7181014
    просто шлюхи с помойки ехехехехехехехех

    (ответить)

  9. jack-4poker 10.08.2020 14:32 # jack-4poker
    roberto-89 потрясающий хуесос!
    Слышишь, хуесос roberto-89? Ты потрясающий!

    (ответить)

  10. roberto-89 10.08.2020 14:30 # roberto-89
    10.08.2020 13:48 #
    noi39

    Вот только в отличии от Челси,тот же Ливерпуль,не тратил столько денег,на подъём середины поля и атаки,всё сложилось по тренерскому замыслу.
    (ответить)

    10.08.2020 14:08 #
    murmir

    Купив Аллисона за 62 млн, Ван дейка за 80 млн, кейту за 50, Окса за 40, Фабиньо 50 млн. Да Ливерпуль определенно не тратил столько денег.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80204/?c=1
    Тупой пенс еж же уаъахахахахахх ахаххахах ехеххехехе

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  11. stevens 10.08.2020 14:28 # stevens
    Любимый турнир лондонского футбольного клуба «Щленще». С кем они там играют?

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  12. thegodfather 10.08.2020 14:21 # thegodfather
    вна2ре

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  13. roberto-89 10.08.2020 14:17 # roberto-89
    норм всех манков (шлюх) опускаем по всей ветке, что горят как шлюхи, пись вам в ротик макаки, обсыхайте .!.

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  14. j-silver 10.08.2020 14:16 # j-silver
    «Будет ли Хаверц чемпионом АПЛ и одним из лучших в мире в следующие 10 лет? Я уверен, что да. У нас было много талантливых игроков вроде Баллака, Крооса и Эмерсона, но Хаверц даже лучше. Он является смесью Озила и Баллака, он имеет лучшие качества двух этих игроков и спокойно может выполнять 5-6 разных ролей на поле» - Руди Фёллер.

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  15. januzaj00 10.08.2020 14:10 # januzaj00
    О, уже сегодня, заебись

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  16. roberto-89 10.08.2020 14:10 # roberto-89
    Ливерпуль на троне) мс на стропоне еххееххехехехехехехе

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  17. roberto-89 10.08.2020 14:09 # roberto-89
    Левый защитник "Олимпиакоса" Костас Цимикас прибыл в Англию и готовится к подписанию контракта с "Ливерпулем".

    Источник: http://fapl.ru/
    в то время когда великий ЛФК оформляет очередного топа, какие та манки садятся на бутылку ехехехехе какие же манки кончи в натуре еж же уххухуху

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  18. largo-winch 10.08.2020 14:04 # largo-winch
    Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключает кто-то из-за границы, а не белорусские власти. А ещё наконец дал подробный комментарий по поводу ночных протестов по всей стране. Основное:

    • Митингами управляют кукловоды, одни из которых — Чехия. Сидят там у себя и управляют объединённым штабом оппозиции, говорят, что им делать.

    • «Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться».

    • Хорошо, что ОМОНовцы удержали митингующих. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там был бы «другой расклад». Так что ОМОН уберёг их от критического шага.

    • Ранены где-то 25 ребят из ОМОНа, есть переломы рук и ног. Специально били по этим ребятам, а они просто ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Ответ будет адекватный, страну разорвать не позволим. С каждым провокатором разберёмся

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