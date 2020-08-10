Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Копенгаген"

В понедельник, 10 августа, "Манчестер Юнайтед" поспорит с "Копегагеном" за выход в полуфинал Лиги Европы.

В двух встречах предыдущего раунда, разнесенных по времени на пять месяцев, "Юнайтед" уверенно разобрался с австрийским ЛАСКом — 7:1.



На очереди у "красных дьяволов" тоже далеко не самый грозный соперник в лице "Копенгагена", который на стадии 1/8 финала одолел "Истанбул Башакшехир" (3:1 по сумме двух матчей).



Примечательно, что этот четвертьфинал будет сыгран в один матч, а не в два, причем — на нейтральном поле, в Кельне, где выступает одноименный клуб Бундеслиги.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прекрасно знаком со своим визави из "Копенгагена" Столе Сольбаккеном, с которым они вместе выступали за сборную Норвегии на Чемпионате Мира 1998 года.



К слову, в свое время Сульшер даже проходил стажировку у Сольбаккена в "Копенгагене" в рамках получения тренерской лицензии УЕФА категории Pro.



- Прежде две этих команды встречались только дважды — на групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2006/07, когда "Юнайтед" выиграл 3:0 дома и уступил 1:0 в столице Дании.



- В 10 последних встречах с английскими командами в еврокубках "Копенгаген" одержал только одну победу — как раз против "Юнайтед" в ноябре 2006 (1:0). В четырех последних встречах датчане даже не забивали.



- "Юнайтед" надеется достичь своего всего лишь второго полуфинала в Европе с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году — после сезона 2016/17, когда Жозе Моуриньо привел "дьяволов" к победе в Лиге Европы.



- Это первый четвертьфинал для "Копенгагена" в еврокубках. Последней датской командой, игравшей на столь высокой стадии в Европе, был еще "Брондбю" в сезоне 1996/97.



- В девяти матчах этого розыгрыша Лиги Европы полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата поучаствовал в семи голах. В 26 поединках этого сезона в других соревнованиях он совершил только три результативных действия.



"Юнайтед" оставил дома защитника Фила Джонса, который восстанавливается после травмы колена. Также вне игры Аксель Туанзебе и Люк Шоу.



Лига Европы. 1/4 финала

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Копенгаген" (Дания)

Кельн. Стадион "Рейн Энерги". 22:00 Онлайн-трансляция