Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Копенгаген"
В понедельник, 10 августа, "Манчестер Юнайтед" поспорит с "Копегагеном" за выход в полуфинал Лиги Европы.
В двух встречах предыдущего раунда, разнесенных по времени на пять месяцев, "Юнайтед" уверенно разобрался с австрийским ЛАСКом — 7:1.
На очереди у "красных дьяволов" тоже далеко не самый грозный соперник в лице "Копенгагена", который на стадии 1/8 финала одолел "Истанбул Башакшехир" (3:1 по сумме двух матчей).
Примечательно, что этот четвертьфинал будет сыгран в один матч, а не в два, причем — на нейтральном поле, в Кельне, где выступает одноименный клуб Бундеслиги.
Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прекрасно знаком со своим визави из "Копенгагена" Столе Сольбаккеном, с которым они вместе выступали за сборную Норвегии на Чемпионате Мира 1998 года.
К слову, в свое время Сульшер даже проходил стажировку у Сольбаккена в "Копенгагене" в рамках получения тренерской лицензии УЕФА категории Pro.
- Прежде две этих команды встречались только дважды — на групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2006/07, когда "Юнайтед" выиграл 3:0 дома и уступил 1:0 в столице Дании.
- В 10 последних встречах с английскими командами в еврокубках "Копенгаген" одержал только одну победу — как раз против "Юнайтед" в ноябре 2006 (1:0). В четырех последних встречах датчане даже не забивали.
- "Юнайтед" надеется достичь своего всего лишь второго полуфинала в Европе с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году — после сезона 2016/17, когда Жозе Моуриньо привел "дьяволов" к победе в Лиге Европы.
- Это первый четвертьфинал для "Копенгагена" в еврокубках. Последней датской командой, игравшей на столь высокой стадии в Европе, был еще "Брондбю" в сезоне 1996/97.
- В девяти матчах этого розыгрыша Лиги Европы полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата поучаствовал в семи голах. В 26 поединках этого сезона в других соревнованиях он совершил только три результативных действия.
"Юнайтед" оставил дома защитника Фила Джонса, который восстанавливается после травмы колена. Также вне игры Аксель Туанзебе и Люк Шоу.
Лига Европы. 1/4 финала
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Копенгаген" (Дания)
Кельн. Стадион "Рейн Энерги". 22:00 Онлайн-трансляция
10.08.2020 14:00
Просмотров: 1164
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вагинакеримова с фейка по хуям скачет, ну что за чумазая дрищавая чурка.
(ответить)
Почему в Туркменистане нет короны?
(ответить)
что бы не было знайте одно,
армяни пидарасы!
(ответить)
я не понял что за кипиш сукиииииииииии!!!
ехехехехехехехехеххе!!!
(ответить)
коль Сити оформляет ЛЧ, а МЮ ЛЕ, то Пулька будет только 3 клубом по успешности в Англии в этом сезоне:))
(ответить)
Как же изи макнули с головой в очко манков (шлюх) и гпенсов ехехехех хахахахах охоххохохо
(ответить)
Если делаете ставки >> pro100stavka.ru
(ответить)
"Манчестер Юнайтед" надеется заключить новый контракт с полузащитником Полем Погба.
Как известно, действующий контракт Погба истекает уже следующим летом, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Источник: http://fapl.ru/posts/80207/?c=1#c7181014
просто шлюхи с помойки ехехехехехехехех
(ответить)
roberto-89 потрясающий хуесос!
Слышишь, хуесос roberto-89? Ты потрясающий!
(ответить)
10.08.2020 13:48 #
noi39
Вот только в отличии от Челси,тот же Ливерпуль,не тратил столько денег,на подъём середины поля и атаки,всё сложилось по тренерскому замыслу.
(ответить)
10.08.2020 14:08 #
murmir
Купив Аллисона за 62 млн, Ван дейка за 80 млн, кейту за 50, Окса за 40, Фабиньо 50 млн. Да Ливерпуль определенно не тратил столько денег.
Источник: http://fapl.ru/posts/80204/?c=1
Тупой пенс еж же уаъахахахахахх ахаххахах ехеххехехе
(ответить)
Любимый турнир лондонского футбольного клуба «Щленще». С кем они там играют?
(ответить)
вна2ре
(ответить)
норм всех манков (шлюх) опускаем по всей ветке, что горят как шлюхи, пись вам в ротик макаки, обсыхайте .!.
(ответить)
«Будет ли Хаверц чемпионом АПЛ и одним из лучших в мире в следующие 10 лет? Я уверен, что да. У нас было много талантливых игроков вроде Баллака, Крооса и Эмерсона, но Хаверц даже лучше. Он является смесью Озила и Баллака, он имеет лучшие качества двух этих игроков и спокойно может выполнять 5-6 разных ролей на поле» - Руди Фёллер.
(ответить)
О, уже сегодня, заебись
(ответить)
Ливерпуль на троне) мс на стропоне еххееххехехехехехехе
(ответить)
Левый защитник "Олимпиакоса" Костас Цимикас прибыл в Англию и готовится к подписанию контракта с "Ливерпулем".
Источник: http://fapl.ru/
в то время когда великий ЛФК оформляет очередного топа, какие та манки садятся на бутылку ехехехехе какие же манки кончи в натуре еж же уххухуху
(ответить)
Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключает кто-то из-за границы, а не белорусские власти. А ещё наконец дал подробный комментарий по поводу ночных протестов по всей стране. Основное:
• Митингами управляют кукловоды, одни из которых — Чехия. Сидят там у себя и управляют объединённым штабом оппозиции, говорят, что им делать.
• «Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться».
• Хорошо, что ОМОНовцы удержали митингующих. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там был бы «другой расклад». Так что ОМОН уберёг их от критического шага.
• Ранены где-то 25 ребят из ОМОНа, есть переломы рук и ног. Специально били по этим ребятам, а они просто ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Ответ будет адекватный, страну разорвать не позволим. С каждым провокатором разберёмся
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий