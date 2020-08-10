Цимикас прибыл в Англию

Константинос Цимикас Левый защитник "Олимпиакоса" Костас Цимикас прибыл в Англию и готовится к подписанию контракта с "Ливерпулем".

Цимикас был одним из четырех игроков в шорт-листе "Ливерпуля" на роль дублера для Энди Робертсона — вместе с Джамалом Льюисом из "Норвича", Ллойдом Келли из "Борнмута" и Серхио Регилоном из "Реала".

По информации Liverpool Echo, на самом деле "красные" сделали не одно, а два предложения о покупке Льюиса — в размере 10 и 12 миллионов фунтов.

После двух отказов "канареек" "Ливерпуль" переключился на Цимикаса и быстро согласовал сделку. Чемпионам Премьер-Лиги помогло то, что в минувший четверг "Олимпиакос" гостил в Англии, играя против "Вулверхэмптона" в Лиге Европы.

Уже в воскресенье Костас вернулся в Англию и сейчас направляется в расположение "Ливерпуля", чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт.

Близкий к игроку источник утверждает, что два клуба договорились на 15 млн. фунтов, однако инсайдеры с "Энфилда" утверждают, что компенсация за 24-летнего грека составит чуть менее 12 млн. фунтов.

Также предполагается, что "Олимпиакос" сможет получить 20 процентов с последующей перепродажи Цимикаса "Ливерпулем".


Метки Ливерпуль, Олимпиакос, Цимикас

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2020 13:00

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  1. contrario 10.08.2020 13:51 # contrario
    с АПЛ-кой в ЛЕ поиграл в этом году норм. в общем ближайшие полгода мы о нём не услышим. предстоит учебка.

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  2. noi39 10.08.2020 13:50 # noi39
    Очень грамотный ход Клоппа и К.

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  3. frisby 10.08.2020 13:46 # frisby
    спроси у пахба или шоу или абассаки как это быть чемпионом АПЛ или обладателем КАЛ или КЛ. про ЛЧ вообще молчу.
    Грек уже в следующем году отхватит медальку и трофей.

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  4. manutd-20champ 10.08.2020 13:36 # manutd-20champ
    конец карьере.
    спроси у албанского месси как правильно полировать бенч.

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  5. bushwacka 10.08.2020 13:06 # bushwacka
    Для скамейки, норм....

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