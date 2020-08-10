Цимикас прибыл в Англию
Левый защитник "Олимпиакоса" Костас Цимикас прибыл в Англию и готовится к подписанию контракта с "Ливерпулем".
Цимикас был одним из четырех игроков в шорт-листе "Ливерпуля" на роль дублера для Энди Робертсона — вместе с Джамалом Льюисом из "Норвича", Ллойдом Келли из "Борнмута" и Серхио Регилоном из "Реала".
По информации Liverpool Echo, на самом деле "красные" сделали не одно, а два предложения о покупке Льюиса — в размере 10 и 12 миллионов фунтов.
После двух отказов "канареек" "Ливерпуль" переключился на Цимикаса и быстро согласовал сделку. Чемпионам Премьер-Лиги помогло то, что в минувший четверг "Олимпиакос" гостил в Англии, играя против "Вулверхэмптона" в Лиге Европы.
Уже в воскресенье Костас вернулся в Англию и сейчас направляется в расположение "Ливерпуля", чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт.
Близкий к игроку источник утверждает, что два клуба договорились на 15 млн. фунтов, однако инсайдеры с "Энфилда" утверждают, что компенсация за 24-летнего грека составит чуть менее 12 млн. фунтов.
Также предполагается, что "Олимпиакос" сможет получить 20 процентов с последующей перепродажи Цимикаса "Ливерпулем".
10.08.2020 13:00
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с АПЛ-кой в ЛЕ поиграл в этом году норм. в общем ближайшие полгода мы о нём не услышим. предстоит учебка.
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Очень грамотный ход Клоппа и К.
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спроси у пахба или шоу или абассаки как это быть чемпионом АПЛ или обладателем КАЛ или КЛ. про ЛЧ вообще молчу.
Грек уже в следующем году отхватит медальку и трофей.
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конец карьере.
спроси у албанского месси как правильно полировать бенч.
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Для скамейки, норм....
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