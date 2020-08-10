"Юнайтед" не успел согласовал трансфер Санчо до дедлайна
"Манчестер Юнайтед" не уложился в дедлайн, который отвела дортмундская "Боруссия" для согласования трансфера Джейдона Санчо.
Оценив Санчо в 108 миллионов фунтов, "Боруссия" заранее попросила своих коллег с "Олд Траффорд" согласовать переход Джейдона до 10 августа — или забыть об игроке.
Однако "красные дьяволы" не успели сделать свое финальное предложение в отведенные сроки, и сегодня вингер сборной Англии отправился с "Боруссией" на тренировочный сбор в Швейцарию, сообщает Sky Sports.
Таким образом, 20-летний Санчо начинает готовиться к новому сезону Бундеслиги, а его переход в "Юнайтед" становится еще менее вероятным.
Вместе с тем издание The Independent утверждает, что руководство "Юнайтед" считает этот дедлайн "искусственным" и надеется, что сделка будет согласована позже.
Ticketsss pic.twitter.com/gBqez6yDU8— Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2020
10.08.2020 12:00
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