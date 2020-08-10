"Юнайтед" надеется заключить новый контракт с Погба

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" надеется заключить новый контракт с полузащитником Полем Погба.

Как известно, действующий контракт Погба истекает уже следующим летом, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

До карантина Поль почти не играл за "Юнайтед" из-за травм, но после коронавирусной паузы принял участие во всех матчах команды.

Погба продолжают связывать с переходом в "Реал" и "Ювентус" — если не этим летом, то следующим. Однако The Sun утверждает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер оптимистичен относительно шансов своего клуба заключить новую сделку с 27-летним французом.

"Он очень радует после своего возвращения в строй. Он упорно работал, он счастлив и хорошо играет. В следующие пару сезонов мы увидим Поля в его лучшем обличии, я уверен насчет этого".

"Я предвкушаю, как он будет увеличивать свою важность для этой команды. Он должен стать одним из лидеров, одной из главных фигур, потому что в свои 27 лет он как раз выходит на свой пик как футболист".

"У меня большие ожидания насчет совместной работы с ним", — говорил Сульшер перед матчем Лиги Европы с "Копенгагеном".

Добавим, по своему контракту, подписанному после перехода из "Ювентуса" в 2016 году за 89 миллионов фунтов, Погба получает около 300 тыс. фунтов в неделю. Новая сделка позволит Полю получить прибавку к зарплате.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2020 11:00

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  1. chr1s8rown 10.08.2020 11:41 # chr1s8rown
    Обожаю этого игрока. Лучший пз мира

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  2. chelsiukpro 10.08.2020 11:32 # chelsiukpro
    Да да Вудворд быстрее пацану 500к в неделю дайте а то жрать нечего.... :)

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  3. dkas6242 10.08.2020 11:27 # dkas6242
    Мдаа, МЮ такой МЮ

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  4. mancunia-planet 10.08.2020 11:27 # mancunia-planet
    Привозило ибанаэ

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