"Юнайтед" надеется заключить новый контракт с Погба
"Манчестер Юнайтед" надеется заключить новый контракт с полузащитником Полем Погба.
Как известно, действующий контракт Погба истекает уже следующим летом, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
До карантина Поль почти не играл за "Юнайтед" из-за травм, но после коронавирусной паузы принял участие во всех матчах команды.
Погба продолжают связывать с переходом в "Реал" и "Ювентус" — если не этим летом, то следующим. Однако The Sun утверждает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер оптимистичен относительно шансов своего клуба заключить новую сделку с 27-летним французом.
"Он очень радует после своего возвращения в строй. Он упорно работал, он счастлив и хорошо играет. В следующие пару сезонов мы увидим Поля в его лучшем обличии, я уверен насчет этого".
"Я предвкушаю, как он будет увеличивать свою важность для этой команды. Он должен стать одним из лидеров, одной из главных фигур, потому что в свои 27 лет он как раз выходит на свой пик как футболист".
"У меня большие ожидания насчет совместной работы с ним", — говорил Сульшер перед матчем Лиги Европы с "Копенгагеном".
Добавим, по своему контракту, подписанному после перехода из "Ювентуса" в 2016 году за 89 миллионов фунтов, Погба получает около 300 тыс. фунтов в неделю. Новая сделка позволит Полю получить прибавку к зарплате.
10.08.2020 11:00
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Последние комментарии:
Обожаю этого игрока. Лучший пз мира
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Да да Вудворд быстрее пацану 500к в неделю дайте а то жрать нечего.... :)
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Мдаа, МЮ такой МЮ
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Привозило ибанаэ
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