Сульшер: "Лига Европы идеальна для нашей молодежи"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что у Лиги Европы есть свои плюсы, потому что в Лиге Чемпионов он бы не смог так смело доверять молодежи.

В противостоянии с "Копенгагеном" в понедельник вечером "красные дьяволы" постараются пробиться в полуфинал Лиги Европы и приблизиться к своему первому трофею при Сульшере.



Некоторые команды рассматривают участие в Лиге Европы как обузу, однако Сульшеру кажется, что этот турнир очень помог развитию его молодым игрокам.



"Мы вступали в этот сезон, зная, что Лига Европы — отличная возможность для нас завоевать трофей и далеко продвинуться по турнирной сетке. А также — помочь нашей молодежи окрепнуть, и это идеально".



"Конечно, все мы хотим выступать в Лиге Чемпионов, но будь мы там, мне, возможно, не удалось бы так активно использовать игроков вроде Брандона (Уильямса) или Мейсона (Гринвуда) — столь многих игроков, которые в начале своих великолепных карьер".



"Смысл Лиги Европы в том числе и в этом. Чтобы поддерживать всех игроков сплоченными, работать сообща и давать игрокам шансы".



"А когда они пользуются ими... Теперь Брандон сыграет в четвертьфинале Лиги Европы. Это замечательное достижение для него в этом сезоне и идеально для нас", — цитирует Сульшера Sky Sports.