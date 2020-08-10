ПСЖ может купить Гендузи

ПСЖ задумывается о том, чтобы вступить в борьбу за полузащитника Маттео Гендузи.

Гендузи поставил крест на своей карьере в лондонском клубе своим отвратительным поведением в матче против "Брайтона" после карантина. Маттео отказался меняться и приносить извинения, в результате чего был отлучен от партнеров по команде.



"Арсенал" открыт к продаже Гендузи, два года назад купленного у "Лорьяна" за 7 миллионов фунтов, и надеется заработать на игроке молодежной сборной Франции около 40 млн. фунтов.



Прежде ходили слухи, что Маттео может стать разменной монетой в сделке по Томасу Партею из "Атлетико" или отправиться в "Вильярреал", новый клуб экс-главного тренера "канониров" Унаи Эмери.



А сейчас Football.London сообщает, что о покупке своего соотечественника задумался ПСЖ, академию которого Гендузи покинул в 2014 году. Все это время парижане следили за прогрессом Маттео.