Лэмпард сможет потратить более 200 млн. фунтов

Главному тренеру "Челси" Фрэнк Лэмпарду будет позволено потратить более 200 миллионов фунтов в это трансферное окно.

В преддверии сезона 2020/21 Лэмпард уже получил двух новичков в лице вингера Хакима Зийеша и нападающего Тимо Вернера, которые суммарно обошлись лондонскому клубу в 86 млн. фунтов.



Однако "синие" не собираются на этом останавливаться. Лэмпард получил карт-бланш от руководства, чтобы с помощью трансферов сделать свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги — как "Челси" и привык в последние два десятилетия.



По информации Daily Mirror, Лэмпард планирует совершить еще три крупных приобретения, и это левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл, опорник "Вест Хэма" Деклан Райс и атакующий полузащитник "Байера" Кай Хаверц. Для каждого из этих трех игроков у лондонцев есть ряд альтернатив.



Если Лэмпарду удастся задуманное, летние траты "Челси" легко могут перевалить рубеж в 200 млн. фунтов, однако на "Стэмфорд Бридж" считают такого рода инвестиции неизбежными — уж слишком далеко вперед ушли "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".



Также Фрэнк хотел бы обзавестись новым первым номером, но это напрямую зависит от того, удастся ли "Челси" найти пристанище для Кепы Аррисабалаги — сложно представить, что "синие" будут делать резервиста из самого дорогого голкипера в мире.