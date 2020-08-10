"Барселона" сделает предложение по Бернарду Силве

"Барселона попытается приобрести полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву этим летом.

Бернарду был признан лучшим игроком "Сити" по итогам сезона 2018/19, но нынешнюю кампанию провел не так ярко, отметившись только 23 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги и зачастую проигрывая конкуренцию Филу Фодену.



Как сообщает The Telegraph, Силва стал трансферной целью для "Барселоны", причем 26-летнему португальцу готовы пообещать ключевую роль на "Ноу Камп".



"Барселона" надеется, что и сам Силва будет заинтересован в этом трансфере после трех лет, прошедших с момента его переезда в Манчестер из "Монако".



В 2017 Силва обошелся "Сити" в 43.5 млн. фунтов, и такого рода денег у "Барселоны" нет, поэтому каталонский клуб предложит включить в сделку по Бернарду одного или нескольких своих игроков — например, правого защитника Нелсона Семеду.