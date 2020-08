Светская хроника за понедельник

Стала известна зарплата Костаса Цимикаса в "Ливерпуле". "Ювентус" не будет покупать Жоржиньо. "Барселона" предложит только 14 миллионов фунтов за Эрика Гарсию. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Защитник "Олимпиакоса" Костас Цимикас переходит в "Ливерпуль", где будет получать 50 тысяч фунтов в неделю. (The Guardian)



"Лестер" видел в Цимикасе потенциальную замену для Бена Чилуэлла, и теперь "Челси" будет еще сложнее купить защитника "лис". (Leicester Mercury)



После увольнения Маурицио Сарри с поста главного тренера "Ювентус" отказался от идеи приобрести полузащитника "Челси" Жоржиньо, переключившись на Сандро Тонали из "Брешии". (La Gazzetta dello Sport)



Атакующий полузащитник "Байера" Кай Хаверц согласовал пятилетний контракт с "Челси". (RMC Sport)



Полузащитник Тьемуэ Бакайоко согласен на 50-процентное понижение зарплаты ради возвращения в "Милан". (Gazzetta dello Sport)



После покупки Натана Аке "Манчестер Сити" готов снизить цену за защитника Николаса Отаменди. (The Sun)



"Барселона" предложит только 14 млн. фунтов за защитника "Сити" Эрика Гарсию. (Goal)



"Сити" и "Арсенал" поспорят за полузащитника "Лиона" Уссема Ауара, оцениваемого в 54 млн. фунтов. (L'Equipe)



Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо согласовал условия, на которых проведет следующий сезон в аренде в "Арсенале". (Catalan Sport)



"Юнайтед" позволит вингеру Тахиту Чонгу уйти в аренду в "Вердер". (Daily Mail)



"Аякс" хочет арендовать вингера "Тоттенхэма" Райана Сессеньона. (The Telegraph)



"Тоттенхэм" заинтересован в полузащитнике "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлсе. (The Sun)



"Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Эвертон" готовы составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за вингера "Борнмута" Дэвида Брукса. (Daily Star)



Защитник Йерри Мина предан "Эвертону". (Liverpool Echo)



"Лидс" задумывается об аренде защитника "Арсенала" Роба Холдинга. (Daily Mail)



"Шеффилд Юнайтед" улучшит свое предложение по голкиперу "Борнмута" Аарону Рамсдейлу с 12 до 15 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" установил цену в 8 млн. фунтов за нападающего Кристиана Бентеке. (Daily Mail)



ПСЖ, "Лацио" и "Рома" заинтересовались норвежским нападающим "Борнмута" Джошуа Кингом. (The Sun)



Нападающий "Бернли" Крис Вуд был предложен "Лацио". (Corriere dello Sport)



Другое



Следующий сезон Премьер-Лиги будет признан состоявшимся, даже если прервется после 19 полных туров в случае второй волны пандемии. (Evening Standard)



Со следующего сезона FA сможет наказывать за расизм и дискриминацию дисквалификацией от шести до 12 матчей. (The Independent)



Экс-нападающий "Юнайтед" и "Арсенала" Робин Ван Перси вернулся в родной "Фейеноорд", где будет ассистировать главному тренеру Дику Адвокату. (BBC)



Клубы Лиги Один и Лиги Два проголосовали за ограничение своих зарплатных ведомостей — 2.5 и 1.5 млн. фунтов за сезон, соответственно. (BBC)



Суд обязал Пола Скоулза выплатить пятизначную компенсацию "Олдхэму", в котором он провел только 31 день в качестве главного тренера, самовольно покинув клуб. (Sky Sports)



Игроки "Арсенала" во главе с полузащитником Гранитом Джакой возмущены, что клуб увольняет 55 сотрудников. Когда весной футболисты соглашались на 12.5-процентное понижение зарплаты, им было обещано, что все на "Эмирейтс" сохранят свою работу. (Daily Star)



"Борнмут" уделит повышенное внимание безопасности своих игроков после того, как в субботу вечером домой к Филлипу Биллингу наведались грабители. (Daily Mail)



"Уотфорд" начал расследование в отношении своего 23-летнего нападающего Адальберто Пеньярандаы, запись секс-вечеринки с участием которого утекла в сеть. (Daily Mail)