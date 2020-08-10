"Уотфорд" хочет 40 млн. фунтов за Сарра
"Уотфорд" назначил цену в 40 миллионов фунтов за вингера Исмаилу Сарра, который интересен целому ряду клубов Премьер-Лиги.
Не сумев удержаться в Премьер-Лиге, теперь "шершни" планируют продать ряд звездных игроков, содержать которых в Чемпионшипе накладно.
В число этих игроков входит и Сарр, который был куплен "Уотфордом" лишь год назад у "Ренна" за 32.3 млн. фунтов.
Интерес к 22-летнему игроку сборной Сенегала уже проявили "Ливерпуль", "Вулверхэмптон" и "Кристал Пэлас", причем последний, как утверждает The Sun, хочет купить Исмаилу, даже если Уилфрид Заха останется.
Однако "Уотфорд" намерен заработать на Сарре и отпустит свою звезду только за близкую к 40 млн. фунтов сумму.
10.08.2020 00:05
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