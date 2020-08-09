Гвардиола: "Это будет похоже на Чемпионат Мира"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил поездку своей команды в Португалию с Чемпионатом Мира.

Как известно, оставшиеся поединки Лиги Чемпионов будут сыграны в Лиссабоне, причем каждое противостояние в четвертьфинале и полуфинале из двухматчевого превращается в одноматчевое.



В преддверии встречи с "Лионом" Гвардиола прокомментировал изменение регламента и предупредил, что теперь у "Сити" нет права на ошибку.



"Это довольно похоже на Чемпионат Мира. Прежде в 1/8 финала, в четвертьфинале и полуфинале ты играл по два матча, а теперь каждый матч подобен финалу".



"Ты либо идешь дальше, либо вылетаешь. Так что мы увидим финал против "Лиона" — здесь не будет вторых шансов, здесь нет места для ошибок".



"Мы находимся в предвкушении, мы будем хорошо готовиться и постараемся пройти дальше", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.