Гвардиола: "Это будет похоже на Чемпионат Мира"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил поездку своей команды в Португалию с Чемпионатом Мира.
Как известно, оставшиеся поединки Лиги Чемпионов будут сыграны в Лиссабоне, причем каждое противостояние в четвертьфинале и полуфинале из двухматчевого превращается в одноматчевое.
В преддверии встречи с "Лионом" Гвардиола прокомментировал изменение регламента и предупредил, что теперь у "Сити" нет права на ошибку.
"Это довольно похоже на Чемпионат Мира. Прежде в 1/8 финала, в четвертьфинале и полуфинале ты играл по два матча, а теперь каждый матч подобен финалу".
"Ты либо идешь дальше, либо вылетаешь. Так что мы увидим финал против "Лиона" — здесь не будет вторых шансов, здесь нет места для ошибок".
"Мы находимся в предвкушении, мы будем хорошо готовиться и постараемся пройти дальше", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
09.08.2020 23:00
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Повезло чмошнику, с лимоном играть. Нет бы сетка а-ля барса.
Все равно Бавария накажет выскочку.
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КОРОЛЬ!!!
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Похоже что Лион будет играть в 10 защитников
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КОРОЛЬ!!!
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