Гвардиола: "Это будет похоже на Чемпионат Мира"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил поездку своей команды в Португалию с Чемпионатом Мира.

Как известно, оставшиеся поединки Лиги Чемпионов будут сыграны в Лиссабоне, причем каждое противостояние в четвертьфинале и полуфинале из двухматчевого превращается в одноматчевое.

В преддверии встречи с "Лионом" Гвардиола прокомментировал изменение регламента и предупредил, что теперь у "Сити" нет права на ошибку.

"Это довольно похоже на Чемпионат Мира. Прежде в 1/8 финала, в четвертьфинале и полуфинале ты играл по два матча, а теперь каждый матч подобен финалу".

"Ты либо идешь дальше, либо вылетаешь. Так что мы увидим финал против "Лиона" — здесь не будет вторых шансов, здесь нет места для ошибок".

"Мы находимся в предвкушении, мы будем хорошо готовиться и постараемся пройти дальше", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2020 23:00

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  1. superperez101 10.08.2020 00:06 # superperez101
    Повезло чмошнику, с лимоном играть. Нет бы сетка а-ля барса.
    Все равно Бавария накажет выскочку.

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  2. scholes22 09.08.2020 23:45 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  3. bes-ter 09.08.2020 23:18 # bes-ter
    Похоже что Лион будет играть в 10 защитников

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  4. griezmann 09.08.2020 23:06 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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