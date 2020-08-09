Сульшер признал, что кто-то из трех его вратарей уйдет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что ему не удастся сохранить всех трех своих голкиперов в клубе.

После двух блестящих сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед" на "Олд Траффорд" возвращается Дин Хендерсон, который, почуяв вкус к регулярной игре в футбол, едва ли согласится на роль дублера.



Впрочем, эта роль дублера пока даже не вакантна — сбавившего обороты Давида Де Хеа по-прежнему великолепно страхует Серхио Ромеро, который едва ли счастлив тем, что Сульшер отвернулся от него в полуфинале Кубка Англии против "Челси".



Одним словом, "Юнайтед" предстоит принять ряд сложных решений, и Сульшер заранее понимает, что не все трое вратарей будут им довольны.



"Конкуренция за место в составе — это важно, и мы хотим, чтобы у нас была конкуренция. Мы обладаем Дином, Серхио и Давидом, но очевидно, что сохранить всех трех в клубе будет сложно. Давайте посмотрим, что мы решим".



"Должно быть, я самый везучий тренер в мире в плане выбора вратарей. У меня есть Серхио, Давид, плюс вернулся Дин. Все трое являются голкиперами топ-уровня, и этот розыгрыш Лиги Европы показал, насколько важен Серхио для нас, а Давид всегда демонстрирует игру высокого уровня. Время покажет, как мы поступим", — цитирует Сульшера ESPN.