Сульшер признал, что кто-то из трех его вратарей уйдет

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что ему не удастся сохранить всех трех своих голкиперов в клубе.

После двух блестящих сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед" на "Олд Траффорд" возвращается Дин Хендерсон, который, почуяв вкус к регулярной игре в футбол, едва ли согласится на роль дублера.

Впрочем, эта роль дублера пока даже не вакантна — сбавившего обороты Давида Де Хеа по-прежнему великолепно страхует Серхио Ромеро, который едва ли счастлив тем, что Сульшер отвернулся от него в полуфинале Кубка Англии против "Челси".

Одним словом, "Юнайтед" предстоит принять ряд сложных решений, и Сульшер заранее понимает, что не все трое вратарей будут им довольны.

"Конкуренция за место в составе — это важно, и мы хотим, чтобы у нас была конкуренция. Мы обладаем Дином, Серхио и Давидом, но очевидно, что сохранить всех трех в клубе будет сложно. Давайте посмотрим, что мы решим".

"Должно быть, я самый везучий тренер в мире в плане выбора вратарей. У меня есть Серхио, Давид, плюс вернулся Дин. Все трое являются голкиперами топ-уровня, и этот розыгрыш Лиги Европы показал, насколько важен Серхио для нас, а Давид всегда демонстрирует игру высокого уровня. Время покажет, как мы поступим", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. bushido 09.08.2020 22:49 # bushido
    Хендерсон это точь в точь как тот чувак который тащил а потом за космобабки в Эвертон перешёл и сейчас его никто не вспоминает.

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  2. chelsiukpro 09.08.2020 22:33 # chelsiukpro
    Дина к нам и все счастливы....

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