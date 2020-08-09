"Арсенал" готов заплатить Озилу, чтобы тот ушел

"Арсенал" готов выплатить компенсацию полузащитника Месуту Озилу, чтобы тот ушел из клуба.

Последние два месяца показали, что Озил не входит в планы главного тренера "канониров" Микеля Артеты — Месут не сыграл ни минуты после коронавирусной паузы.



Буквально на днях "Манчестер Юнайтед" согласился выплатить Алексису Санчесу 7.5 млн. фунтов за досрочное прекращение контракта, и теперь похожим образом может поступить "Арсенал".



На "Эмирейтс" Озил получает 350 тысяч фунтов в неделю по контракту, рассчитанному до июня 2021, и "Арсенал" согласен субсидировать зарплату Месута в новом клубе, сообщает Daily Mirror.



Однако "канониры" готовы и к худшему сценарию, по которому им придется выплатить всю остаточную стоимость по контракту 31-летнего немца, а это около 18 млн. фунтов.



В любом случае "Арсенал" не хочет содержать игрока, отравляющего атмосферу в команде и отягощающего зарплатную ведомость клуба.