"Арсенал" готов заплатить Озилу, чтобы тот ушел
"Арсенал" готов выплатить компенсацию полузащитника Месуту Озилу, чтобы тот ушел из клуба.
Последние два месяца показали, что Озил не входит в планы главного тренера "канониров" Микеля Артеты — Месут не сыграл ни минуты после коронавирусной паузы.
Буквально на днях "Манчестер Юнайтед" согласился выплатить Алексису Санчесу 7.5 млн. фунтов за досрочное прекращение контракта, и теперь похожим образом может поступить "Арсенал".
На "Эмирейтс" Озил получает 350 тысяч фунтов в неделю по контракту, рассчитанному до июня 2021, и "Арсенал" согласен субсидировать зарплату Месута в новом клубе, сообщает Daily Mirror.
Однако "канониры" готовы и к худшему сценарию, по которому им придется выплатить всю остаточную стоимость по контракту 31-летнего немца, а это около 18 млн. фунтов.
В любом случае "Арсенал" не хочет содержать игрока, отравляющего атмосферу в команде и отягощающего зарплатную ведомость клуба.
09.08.2020 21:00
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пучеглазик манаты любит
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