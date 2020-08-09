Мартинес не вернется на лавку "Арсенала"

Голкипер "Арсенала" Эмилиано Мартинес заявил, что его больше не устраивает роль запасного.

Напомним, сезон 2019/20 "канониры" завершали с Мартинесом в воротах. Главный тренер Микель Артета вынужденно доверился 27-летнему аргентинцу, потому что первый номер команды Бернд Лено угодил в лазарет.



Мартинес произвел великолепное впечатление в сыгранных матчах и помог "Арсеналу" завоевать Кубок Англии. Теперь Эмилиано почувствовал вкус к регулярной игре в футбол, и обратного пути для него нет.



"Я показал клубу, что могу играть за них, и когда я вернусь в следующем сезоне, мне нужно будет играть больше матчей. Только на таких условиях я останусь в "Арсенале".



"Моя цель — укрепить свое место в составе "Арсенала" и стать первым номером сборной Аргентины. Я не остановлюсь, пока не достигну этого, и если я не буду играть за "Арсенал", тогда, очевидно, я уйду", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.