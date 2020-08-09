Мартинес не вернется на лавку "Арсенала"

Эмилиано Мартинес Голкипер "Арсенала" Эмилиано Мартинес заявил, что его больше не устраивает роль запасного.

Напомним, сезон 2019/20 "канониры" завершали с Мартинесом в воротах. Главный тренер Микель Артета вынужденно доверился 27-летнему аргентинцу, потому что первый номер команды Бернд Лено угодил в лазарет.

Мартинес произвел великолепное впечатление в сыгранных матчах и помог "Арсеналу" завоевать Кубок Англии. Теперь Эмилиано почувствовал вкус к регулярной игре в футбол, и обратного пути для него нет.

"Я показал клубу, что могу играть за них, и когда я вернусь в следующем сезоне, мне нужно будет играть больше матчей. Только на таких условиях я останусь в "Арсенале".

"Моя цель — укрепить свое место в составе "Арсенала" и стать первым номером сборной Аргентины. Я не остановлюсь, пока не достигну этого, и если я не буду играть за "Арсенал", тогда, очевидно, я уйду", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.


Метки Арсенал, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1117

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superglor 09.08.2020 20:36 # superglor
    Будешь с резервом каждую неделю играть, какие проблемы.

    (ответить)

  2. wilegend 09.08.2020 20:28 # wilegend
    ожидаемо хуле, понять можно, но главное в щелсе не угоди

    (ответить)

  3. alexomck 09.08.2020 20:16 # alexomck
    потери бойца не заметили, да.

    (ответить)

  4. arsenal-win 09.08.2020 20:04 # arsenal-win
    Достоин

    (ответить)

  5. largo-winch 09.08.2020 20:04 # largo-winch
    Ниче страшного! Виллиан будет стоять!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: