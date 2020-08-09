Клопп: "Я плакал и не мог остановиться"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что безостановочно плакал, когда его команда была подтверждена чемпионом Премьер-Лиги.

Напомним, "Ливерпуль" оформил свой первый с 1990 года титул за семь матчей до финиша — когда шедший вторым "Манчестер Сити" проиграл "Челси".

Тот матч конкурентов Клопп и его игроки собрались посмотреть вместе на одном из курортов. Когда стало понятно, что "красные" вот-вот станут чемпионами, Юрген позвонил своей жене и просто разрыдался.

"Было просто невероятно считать оставшиеся минуты, и это один из лучших футбольных моментов в моей жизни за пределами стадиона".

"Поскольку мы были все вместе, ты мог видеть лицо каждого. Игроки сидели, и некоторые просто не могли смотреть на экран. Все мы были как на иголках, и это нечто абсолютно необыкновенное".

"Ты не имеешь понятия, каково это, пока это не случится. Это было чистое наслаждение! Сперва огромное облегчение, а затем я начал плакать. Поэтому я пошел и позвонил Улле".

"Я позвонил своей семье за 10 секунд до конца матча, чтобы они посмотрели игру вместе со мной. Я сказал: "Люблю вас всех". Затем я поставил телефон на стол. Я сказал: "Оставлю телефон здесь, чтобы вы могли видеть происходящее здесь!"

"После я хотел поговорить с Уллой и не мог. Она была на связи, но я просто плакал. Я не знаю, почему это случилось. Без понятия. Я гордился этим и переживал из-за того, но просто не мог остановиться. У меня никогда не было ситуации в жизни, когда я просто не мог перестать плакать".

"У меня нет точного объяснения, поэтому я ушел в свою комнату на несколько минут. Я не хотел показаться перед всеми и безостановочно плакать".

"Затем шаг за шагом я осознал, что я находился под кое-каким давлением! Давлением, которое я не чувствую, но быть главным тренером этого клуба — не только большая честь и чистая удача, как я это вижу. Также это ответственность, скажем так".

"Естественно, в тот момент это упало с моих плеч. Наверное, это и есть причина. Это было странно, очень хорошо, очень эмоционально. Особенный момент в моей жизни", — рассказывает Клопп в документальном фильме Golden Sky: Klopp's Champions.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 579

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. whitenigger 09.08.2020 19:48 # whitenigger
    Красава, просто понимал что теперь следующее чемпионство будет опять через 30 лет

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  2. gunars 09.08.2020 19:42 # gunars
    Бывает)

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  3. skychnie-oboi 09.08.2020 19:37 # skychnie-oboi
    Мужик.

    Это не слезы сутулого после - одного неудачного локального матча.

    Ведь сколько всего накопилось - куча проебаных финалов до этого, 97 очков и всего второе место.Это все время быть под 100т прессом.Когда ты делаешь 200% из возможного - а этого все равно мало.

    Можно просто сломаться к ебеням.Еще этот ковид-19 с анулированием сезона.Даже если бы отдали чемпионство, было бы неприятно и неполноценно.

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  4. velaskes 09.08.2020 19:35 # velaskes
    Жене первой позванил и поплакался, как настоящий куколд.

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  5. gormartin 09.08.2020 19:25 # gormartin
    Клопп топ плакал и обосывал всю АПЛ одновременно, а потом вытер слезы и пошел и посрал на гаражные бестолковки

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  6. contrario 09.08.2020 19:14 # contrario
    Мессия.

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  7. leon-britton 09.08.2020 19:12 # leon-britton
    Клопп: "Я плакал и не мог остановиться, когда узнал, что Хендерсон пассивный педераст". Скриньте.

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  8. largo-winch 09.08.2020 19:09 # largo-winch
    До слез!

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  9. sterlyad 09.08.2020 19:08 # sterlyad
    А уж как клайн рыдал когда ты его карьеру сломал.

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  10. chr1s8rown 09.08.2020 19:02 # chr1s8rown
    Тот случае когда ты не наемник

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