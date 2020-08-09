Клопп: "Я плакал и не мог остановиться"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что безостановочно плакал, когда его команда была подтверждена чемпионом Премьер-Лиги.
Напомним, "Ливерпуль" оформил свой первый с 1990 года титул за семь матчей до финиша — когда шедший вторым "Манчестер Сити" проиграл "Челси".
Тот матч конкурентов Клопп и его игроки собрались посмотреть вместе на одном из курортов. Когда стало понятно, что "красные" вот-вот станут чемпионами, Юрген позвонил своей жене и просто разрыдался.
"Было просто невероятно считать оставшиеся минуты, и это один из лучших футбольных моментов в моей жизни за пределами стадиона".
"Поскольку мы были все вместе, ты мог видеть лицо каждого. Игроки сидели, и некоторые просто не могли смотреть на экран. Все мы были как на иголках, и это нечто абсолютно необыкновенное".
"Ты не имеешь понятия, каково это, пока это не случится. Это было чистое наслаждение! Сперва огромное облегчение, а затем я начал плакать. Поэтому я пошел и позвонил Улле".
"Я позвонил своей семье за 10 секунд до конца матча, чтобы они посмотрели игру вместе со мной. Я сказал: "Люблю вас всех". Затем я поставил телефон на стол. Я сказал: "Оставлю телефон здесь, чтобы вы могли видеть происходящее здесь!"
"После я хотел поговорить с Уллой и не мог. Она была на связи, но я просто плакал. Я не знаю, почему это случилось. Без понятия. Я гордился этим и переживал из-за того, но просто не мог остановиться. У меня никогда не было ситуации в жизни, когда я просто не мог перестать плакать".
"У меня нет точного объяснения, поэтому я ушел в свою комнату на несколько минут. Я не хотел показаться перед всеми и безостановочно плакать".
"Затем шаг за шагом я осознал, что я находился под кое-каким давлением! Давлением, которое я не чувствую, но быть главным тренером этого клуба — не только большая честь и чистая удача, как я это вижу. Также это ответственность, скажем так".
"Естественно, в тот момент это упало с моих плеч. Наверное, это и есть причина. Это было странно, очень хорошо, очень эмоционально. Особенный момент в моей жизни", — рассказывает Клопп в документальном фильме Golden Sky: Klopp's Champions.
09.08.2020 19:00
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Красава, просто понимал что теперь следующее чемпионство будет опять через 30 лет
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Бывает)
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Мужик.
Это не слезы сутулого после - одного неудачного локального матча.
Ведь сколько всего накопилось - куча проебаных финалов до этого, 97 очков и всего второе место.Это все время быть под 100т прессом.Когда ты делаешь 200% из возможного - а этого все равно мало.
Можно просто сломаться к ебеням.Еще этот ковид-19 с анулированием сезона.Даже если бы отдали чемпионство, было бы неприятно и неполноценно.
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Жене первой позванил и поплакался, как настоящий куколд.
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Клопп топ плакал и обосывал всю АПЛ одновременно, а потом вытер слезы и пошел и посрал на гаражные бестолковки
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Мессия.
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Клопп: "Я плакал и не мог остановиться, когда узнал, что Хендерсон пассивный педераст". Скриньте.
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До слез!
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А уж как клайн рыдал когда ты его карьеру сломал.
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Тот случае когда ты не наемник
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