Виллиан объявил об уходе из "Челси"

Вслед за Педро, о своем расставании с "Челси" объявил и вингер Виллиан.

Виллиан провел на "Стэмфорд Бридж" семь лет после своего перехода из "Анжи" за 30 миллионов фунтов. В течение этого времени бразилец выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лигу Европы.



Виллиан был готов остаться в "Челси", но требовал трехлетний контракт, тогда как клуб не захотел отступать от своей политики в отношении возрастных игроков и предложил только на два.



Ожидается, что теперь Виллиан перейдет свободным агентом в "Арсенал". Но перед заключением контракта со своим новым клубом 31-летний вингер написал открытое письмо фанатам "Челси".



"Пришло время двигаться дальше. Я определенно буду скучать по своим партнерам по команде. Я буду скучать по всем работникам клуба, которые всегда относились ко мне как к сыну, и я буду скучать по фанатам. Я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что я побеждал здесь и всегда старался изо всех сил в футболке "Челси"! — написал Виллиан в социальных сетях.