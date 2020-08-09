Виллиан объявил об уходе из "Челси"
Вслед за Педро, о своем расставании с "Челси" объявил и вингер Виллиан.
Виллиан провел на "Стэмфорд Бридж" семь лет после своего перехода из "Анжи" за 30 миллионов фунтов. В течение этого времени бразилец выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лигу Европы.
Виллиан был готов остаться в "Челси", но требовал трехлетний контракт, тогда как клуб не захотел отступать от своей политики в отношении возрастных игроков и предложил только на два.
Ожидается, что теперь Виллиан перейдет свободным агентом в "Арсенал". Но перед заключением контракта со своим новым клубом 31-летний вингер написал открытое письмо фанатам "Челси".
"Пришло время двигаться дальше. Я определенно буду скучать по своим партнерам по команде. Я буду скучать по всем работникам клуба, которые всегда относились ко мне как к сыну, и я буду скучать по фанатам. Я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что я побеждал здесь и всегда старался изо всех сил в футболке "Челси"! — написал Виллиан в социальных сетях.
09.08.2020 17:00
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Последние комментарии:
Однозначно усиление для Арсенала и конкретное ослабление Челси. Как бы не кривили душой, потеряли топаря. Ни хилый Зиеш, ни кот в мешке Вернер не сравнятся пока с Вилли.
Учитывая как катает Лева в Баварии в 32, что творят Месси и Роналду в 32 и 35, Виллиан также будет разрывать и в 35. Артета поможет.
Поздравляю всех канониров с топарем.
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Спасибо мужик...пока...
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Грустно, спасибо Виллиану 7 лет отпахал как никак, удивительно с снг помойки подобрали
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Неужели этот тормоз свалил
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Топарь на халяву
Залупенсы опять в моче
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все валят с помойки поняли что запахло гнилью хуже чем в канализации
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Арсенал такие: "ну и отлично. Теперь ты нам не нужон"
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СПАСИБО ВИЛЛИ! Ты часто тянул и старался даже когда сливали тренеров! Удачи в жизни ну и так доиграть до пенсии в Арсе :)!
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ну тут очевидно на отъебись написал пару предложений
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Спасибо за фантастические голы Виллиан Боргес да Силва!
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Пиздуй бороздуй
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Спасибо за все. Прощай.
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Легенда Арсенала!!!
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