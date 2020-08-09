Виллиан объявил об уходе из "Челси"

Виллиан Вслед за Педро, о своем расставании с "Челси" объявил и вингер Виллиан.

Виллиан провел на "Стэмфорд Бридж" семь лет после своего перехода из "Анжи" за 30 миллионов фунтов. В течение этого времени бразилец выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лигу Европы.

Виллиан был готов остаться в "Челси", но требовал трехлетний контракт, тогда как клуб не захотел отступать от своей политики в отношении возрастных игроков и предложил только на два.

Ожидается, что теперь Виллиан перейдет свободным агентом в "Арсенал". Но перед заключением контракта со своим новым клубом 31-летний вингер написал открытое письмо фанатам "Челси".

"Пришло время двигаться дальше. Я определенно буду скучать по своим партнерам по команде. Я буду скучать по всем работникам клуба, которые всегда относились ко мне как к сыну, и я буду скучать по фанатам. Я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что я побеждал здесь и всегда старался изо всех сил в футболке "Челси"! — написал Виллиан в социальных сетях.


Метки Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. easports 09.08.2020 18:10 # easports
    Однозначно усиление для Арсенала и конкретное ослабление Челси. Как бы не кривили душой, потеряли топаря. Ни хилый Зиеш, ни кот в мешке Вернер не сравнятся пока с Вилли.
    Учитывая как катает Лева в Баварии в 32, что творят Месси и Роналду в 32 и 35, Виллиан также будет разрывать и в 35. Артета поможет.
    Поздравляю всех канониров с топарем.

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  2. chelsealondon 09.08.2020 18:06 # chelsealondon
    Спасибо мужик...пока...

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  3. meshuggah 09.08.2020 17:52 # meshuggah
    Грустно, спасибо Виллиану 7 лет отпахал как никак, удивительно с снг помойки подобрали

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  4. drogba11cool 09.08.2020 17:50 # drogba11cool
    Неужели этот тормоз свалил

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  5. unclearness 09.08.2020 17:37 # unclearness
    Топарь на халяву
    Залупенсы опять в моче

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  6. gormartin 09.08.2020 17:37 # gormartin
    все валят с помойки поняли что запахло гнилью хуже чем в канализации

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  7. largo-winch 09.08.2020 17:26 # largo-winch
    Арсенал такие: "ну и отлично. Теперь ты нам не нужон"

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  8. chelsiukpro 09.08.2020 17:15 # chelsiukpro
    СПАСИБО ВИЛЛИ! Ты часто тянул и старался даже когда сливали тренеров! Удачи в жизни ну и так доиграть до пенсии в Арсе :)!

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  9. mixmaster 09.08.2020 17:14 # mixmaster
    ну тут очевидно на отъебись написал пару предложений

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  10. leonardo91 09.08.2020 17:11 # leonardo91
    Спасибо за фантастические голы Виллиан Боргес да Силва!
    __________________________________________________

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  11. ganinilyha 09.08.2020 17:09 # ganinilyha
    Пиздуй бороздуй

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  12. thegodfather 09.08.2020 17:08 # thegodfather
    Спасибо за все. Прощай.

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  13. gunars 09.08.2020 17:01 # gunars
    Легенда Арсенала!!!

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