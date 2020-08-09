Педро подтвердил свой уход из "Челси"

Вингер Педро подтвердил, что покидает "Челси", за который он выступал с 2015 года.

Появление на замену в проигранном "синими" финале Кубка Англии против "Арсенала" стало последним матчем Педро за лондонский клуб. 33-летний испанец получил травму плеча и был вынужден лечь на операцию.



Тем не менее, Педро предпочел сосредоточиться на позитивных моментах, когда сегодня попрощался с "Челси".



"После пяти удивительных лет мое пребывание в "Челси" подходит к концу. Большое спасибо руководству клуба, тренерам, моим партнерам по команде и, конечно, фанатам — спасибо за возможность быть членом вашей большой семьи. Я всегда был очень счастлив здесь, и благодаря вам я чувствовал себя здесь как дома".



"Для меня было удовольствием и честью играть за этот клуб и побеждать в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Европы, а также сражаться в одной из лучших лиг мира. Я сделал правильный выбор и увожу с собой удивительные и незабываемые воспоминания. Вас ждут новые вызовы и триумфы".



"Я прощаюсь, но я очень доволен этим этапом своей карьеры, а такж предвкушаю новый. Спасибо и удачи в будущем", — сообщил Педро в инстаграме.