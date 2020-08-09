Фердинанд: "Покупка Кулибали — это мертвые деньги"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что покупка защитника "Наполи" Калиду Кулибали была бы слишком рискованной для "Челси".

После поражения 4:1 от "Баварии" в Лиге Чемпионов накануне главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прямо заявил, что рассчитывает на приобретения — в первую очередь в линию защиты, учитывая катастрофическую игру "синих" в обороне.



Одной из целей "Челси" пресса называет Кулибали, однако покупка уже не молодого игрока видится Фердинанду плохой инвестицией.



"Проблема с Кулибали в том, что ему уже 29 лет. Это будут мертвые деньги. Ты похоронишь 70-80 миллионов фунтов, если купишь его, с точки зрения бизнеса".



"Будет ли правильно для "Челси" поступить так? Кто знает", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.