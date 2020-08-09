"Ливерпуль" интересуется Дэвидом Бруксом

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру "Борнмута" Дэвиду Бруксу.

Два года назад "Борнмут" приобрел Брукса у "Шеффилд Юнайтед" за 12 миллионов фунтов. Дэвид блестяще провел свой дебютный сезон на уровне Премьер-Лиги, забив восемь голов в 30 матчах и заслужив новый контракт.



Большую же часть этого сезона Брукс провел авлазарете из-за травмы лодыжки, полученной в июле прошлого года. Дэвид перенес две операции, но после карантина вернулся в строй и своей отличной формой едва не помог "вишенкам" избежать вылета.



Попрощавшись с Адамом Лалланой и указав на дверь Джердану Шакири, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп находится в поисках еще одного атакующего игрока, и его внимание привлек как раз Брукс, утверждает The Sun.



Покинув Премьер-Лигу, "Борнмут" уже проводил из клуба Райана Фрэйзера с Натаном Аке, примеру которых вскоре должны последовать и другие звезды, включая Брукса, однако "вишенки" надеются выручить за 23-летнего англичанина до 35 млн. фунтов.