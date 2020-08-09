Сульшер: "Победа в Лиге Европы стала бы лучшим моментом в моей карьере"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что победа в Лиге Европы стала бы лучшим моментом всей его футбольной карьеры.

Уже в понедельник вечером "красные дьяволы" сразятся с "Копенгагеном" в Кельне за выход в полуфинал Лиги Европы.

Для Сульшера этот турнир имеет огромное значение, ведь это реальная возможность завоевать свой первый трофей в качестве рулевого "Юнайтед".

Сульшер добился огромных успехов с "Юнайтед" как игрок, но взять и завоевать трофей самому как тренер — это более значимое достижение для Оле Гуннара.

"Я амбициозен, и у меня есть мечта поднять трофей в качестве главного тренера этого клуба".

"Я обязан своей карьерой этому клубу, поэтому завоевание трофея здесь в качестве главного тренера стало бы моментом наибольшей гордости в моей футбольной жизни. Это стало бы крупнейшим достижением".

"Как игрок я был частью великолепной команды, и иногда тебе просто удается прокатиться на волне. Рой Кин сказал бы, что у него болела спина, потому что он тащил меня на себя, и он, наверное, был бы прав!"

"Я помогал, как только мог, и я всегда был готов. Но поднять трофей сейчас — это был бы лучший момент моей карьеры", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 09.08.2020 12:05 # thegodfather
    как же низко пал скюм

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  2. superperez101 09.08.2020 12:03 # superperez101
    однако конте гораздо сильнее как тренер, и все зависит именно от него, а не от сульшера или кого-то другого

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  3. superperez101 09.08.2020 12:02 # superperez101
    понимает что это его потолок
    разумно

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  4. largo-winch 09.08.2020 12:02 # largo-winch
    Причем тут вообще Рой Кин?

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