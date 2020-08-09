Сульшер: "Победа в Лиге Европы стала бы лучшим моментом в моей карьере"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что победа в Лиге Европы стала бы лучшим моментом всей его футбольной карьеры.

Уже в понедельник вечером "красные дьяволы" сразятся с "Копенгагеном" в Кельне за выход в полуфинал Лиги Европы.



Для Сульшера этот турнир имеет огромное значение, ведь это реальная возможность завоевать свой первый трофей в качестве рулевого "Юнайтед".



Сульшер добился огромных успехов с "Юнайтед" как игрок, но взять и завоевать трофей самому как тренер — это более значимое достижение для Оле Гуннара.



"Я амбициозен, и у меня есть мечта поднять трофей в качестве главного тренера этого клуба".



"Я обязан своей карьерой этому клубу, поэтому завоевание трофея здесь в качестве главного тренера стало бы моментом наибольшей гордости в моей футбольной жизни. Это стало бы крупнейшим достижением".



"Как игрок я был частью великолепной команды, и иногда тебе просто удается прокатиться на волне. Рой Кин сказал бы, что у него болела спина, потому что он тащил меня на себя, и он, наверное, был бы прав!"



"Я помогал, как только мог, и я всегда был готов. Но поднять трофей сейчас — это был бы лучший момент моей карьеры", — цитирует Сульшера Goal.