Кабальеро хочет остаться первым номером "Челси"

Вилли Кабальеро заявил, что хочет остаться основным голкипером "Челси" на следующий сезон.

Окончательно разочаровавшись в Кепе Аррисабалаге, сезон 2019/20 главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард завершил с 38-летним Кабальеро в воротах.



После поражения 4:1 от "Баварии" в Лиге Чемпионов аргентинский ветеран вызвался сберечь многие миллионы своему клубу, который, как поговаривают, собирается купить нового голкипера этим летом.



"Я заключил новый однолетний контракт, и я очень счастлив играть в этой футболке".



"Я хочу продолжать играть. В прошлом месяце я стал основным голкипером, и мы еще посмотрим, что случится в будущем. Я продолжу упорно работать, чтобы снова получить эту возможность".



"Босс сказал мне, что я должен сыграть сыграть эту пару матчей, но я всегда говорю, что, когда я запасной голкипер, я тренируюсь точно так же, как и когда я основной", — цитирует Кабальеро Evening Standard.