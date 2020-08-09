Кабальеро хочет остаться первым номером "Челси"
Вилли Кабальеро заявил, что хочет остаться основным голкипером "Челси" на следующий сезон.
Окончательно разочаровавшись в Кепе Аррисабалаге, сезон 2019/20 главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард завершил с 38-летним Кабальеро в воротах.
После поражения 4:1 от "Баварии" в Лиге Чемпионов аргентинский ветеран вызвался сберечь многие миллионы своему клубу, который, как поговаривают, собирается купить нового голкипера этим летом.
"Я заключил новый однолетний контракт, и я очень счастлив играть в этой футболке".
"Я хочу продолжать играть. В прошлом месяце я стал основным голкипером, и мы еще посмотрим, что случится в будущем. Я продолжу упорно работать, чтобы снова получить эту возможность".
"Босс сказал мне, что я должен сыграть сыграть эту пару матчей, но я всегда говорю, что, когда я запасной голкипер, я тренируюсь точно так же, как и когда я основной", — цитирует Кабальеро Evening Standard.
09.08.2020 11:00
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Последние комментарии:
Было бы замечательно
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Идеальный кипер для Челси
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А вот Кепа всего 3 пропустил
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у куда деть САМОГО ДОРОГОГО В МИРЕ ГОЛКИПЕРА, разве ,что в Казахстан продать, если у них есть в стране какой нибудь футбольный клуб
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