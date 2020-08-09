Кабальеро хочет остаться первым номером "Челси"

Вилли Кабальеро Вилли Кабальеро заявил, что хочет остаться основным голкипером "Челси" на следующий сезон.

Окончательно разочаровавшись в Кепе Аррисабалаге, сезон 2019/20 главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард завершил с 38-летним Кабальеро в воротах.

После поражения 4:1 от "Баварии" в Лиге Чемпионов аргентинский ветеран вызвался сберечь многие миллионы своему клубу, который, как поговаривают, собирается купить нового голкипера этим летом.

"Я заключил новый однолетний контракт, и я очень счастлив играть в этой футболке".

"Я хочу продолжать играть. В прошлом месяце я стал основным голкипером, и мы еще посмотрим, что случится в будущем. Я продолжу упорно работать, чтобы снова получить эту возможность".

"Босс сказал мне, что я должен сыграть сыграть эту пару матчей, но я всегда говорю, что, когда я запасной голкипер, я тренируюсь точно так же, как и когда я основной", — цитирует Кабальеро Evening Standard.


Метки Кабальеро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 09.08.2020 11:26 # mancunia-planet
    Было бы замечательно

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  2. raimbek1 09.08.2020 11:16 # raimbek1
    Идеальный кипер для Челси

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  3. ganinilyha 09.08.2020 11:10 # ganinilyha
    А вот Кепа всего 3 пропустил

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  4. gormartin 09.08.2020 11:09 # gormartin
    у куда деть САМОГО ДОРОГОГО В МИРЕ ГОЛКИПЕРА, разве ,что в Казахстан продать, если у них есть в стране какой нибудь футбольный клуб

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