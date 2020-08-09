"Юнайтед" отменил операцию Джонса, чтобы продать Фила

"Манчестер Юнайтед" решил не отправлять Фила Джонса на операцию в надежде продать защитника этим летом.

Джонс не выходит на футбольное поле с января, и на это воскресенье у Фила была запланирована операция на колене, которое его давно беспокоит.



Но когда "красные дьяволы" узнали, что восстановление Джонса растянется на пять месяцев — до Нового года, было принято решение отказаться от хирургического вмешательства.



Как утверждает Daily Mirror, клуб с "Олд Траффорд" поступил так потому, что надеется продать 28-летнего англичанина в это трансферное окно.



Джонс не поедет с командой Оле Гуннара Сульшера в Германию для участия в финальной стадии плей-офф Лиги Европы, а останется дома и будет работать по индивидуальной программе, пока клуб ищет на него покупателя.



Добавим, что Джонс, сыгравший лишь восемь матчей в этом сезоне, является одним из главных старожилов "Юнайтед" — Фил перебрался на "Олд Траффорд" из "Блэкберна" за 16.5 млн. фунтов еще 11 лет назад.