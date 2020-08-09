"Арсенал" продаст Лакасетта

Новый контракт Пьер-Эмерика Обамеянга будет означать, что "Арсеналу" придется продать нападающего Александра Лакасетта.

На текущей неделе стало известно, что "канониры" совершили прорыв в переговорах со своим капитаном о продлении сотрудничества.



В самое ближайшее время 31-летний габонец должен заключить новую сделку до 2023 года с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю.



А вот Лакасетт, у которого идет предпоследний год по действующему контракту, примеру своего товарища не последует. Обладая юными Габриэлем Мартинелли и Эдди Нкетиа, главный тренер "Арсенала" Микель Артета может спокойно принести Александра в жертву.



Вероятнее всего, как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, Лакасетт перейдет в "Атлетико", куда он едва не перебрался в июне 2017 — тогда "матрасники" оказались под трансферным запретом, и Александр вместо Мадрида отправился в Лондон.



Продажа 29-летнего француза может принести "Арсеналу" около 30 миллионов фунтов.