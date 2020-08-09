Каллум Уилсон — цель номер один "Ньюкасла" на лето
"Ньюкасл" избрал нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона своей целью номер один на это трансферное окно.
После сорвавшейся сделки по приобретению клуба саудитами главный тренер "сорок" Стив Брюс остался с трансферным бюджетом, который Daily Mail оценивает всего в 30 миллионов фунтов.
И значительную часть этой суммы Брюс готов потратить на 28-летнего Уилсона, восьми голов которого "вишенкам" не хватило, чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги.
Брюс отчаянно нуждается в результативном нападающем, поэтому что дорогостоящий Жоэлинтон забил только два гола в Премьер-Лиге, Энди Кэрролл не отличился ни разу, и "Ньюкаслу" приходилось завершать сезон с давно списанным Дуайтом Гэйлом на острие.
Правда, в борьбе за Каллума "Ньюкасл" рискует столкнуться с конкуренцией ряда других клубов Премьер-Лиги, включая "Вест Хэм" и "Тоттенхэм".
09.08.2020 00:05
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