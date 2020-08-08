"Челси" снова разгромлен "Баварией"

"Челси" завершил выступление в Лиге Чемпионов, крупно проиграв и ответный матч 1/8 финала против "Баварии" — 4:1.

Относительно поражения от "Арсенала" в финале Кубка Англии в стартовом составе "синих" произошло шесть изменений. Освежили команду Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Нголо Канте, Росс Баркли, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэм.



Команда Фрэнка Лэмпарда не продержалась и семи минут. Роберт Левандовски выскочил один на один по центру штрафной и был сбит Вилли Кабальеро. После некоторой заминки рефери назначил пенальти, который был четко реализован пострадавшим — 1:0.



"Бавария" полностью контролировала игру, и на 24-й минуте счет вполне закономерно удвоился. Левандовски с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки, где никто не помешал Ивану Перишичу точно пробить низом — 2:0.



На 28-й минуте "Чесли" удался ответ. Хадсон-Одои крученым ударом с дистанции поразил ворота Мануэля Нойера, но гол был отменен из-за офсайда.



В дальнейшем шла неторопливая игра. Хозяева расслабились, но при этом не позволяли своему сопернику лишнего. А перед самым перерывом ошибся Нойер, отразив мяч перед собой после прострела и позволив Абрахэму сыграть на добивании — 2:1.



Во втором тайме игра шла под диктовку "Баварии", но темп был невысок. Хозяева довольно легкомысленно относились к своим моментам, но третий гол все же забили. На 76-й минуте появившийся на замену Корентин Толиссо нанес удар в прыжке с линии вратарской после прострела Левандовски — 3:1.



Точку же в матче поставил сам Левандовски, на 83-й минуте пробив головой с отскоком от газона — 4:1.



"Бавария" снова одержала крупную победу над "Челси" и сделала это, не напрягаясь. "Синие" увидели ориентир, куда им нужно стремиться, и получили ценный опыт, чтобы в следующем году попытаться выступить лучше.



"Бавария" (Германия) — "Челси" (Англия) — 4:1 (2:1) по сумме двух матчей — 7:1



Голы: Левандовски 10 (пен), 83, Перишич 24, Толиссо 76 — Абрахэм 45.



"Бавария": Нойер, Киммих (Одриосола 71), Боатенг (Зюле 71), Алаба, Дэвис, Горецка, Алькантара (Толиссо 70), Гнабри (Мартинес 64), Мюллер, Перишич (Коутиньо 64), Левандовски.



"Челси": Кабальеро, Джеймс, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Ковачич, Баркли, Хадсон-Одои, Абрахэм (Жиру 81), Маунт.



Предупреждения: Кабальеро, Эмерсон.