"Челси" снова разгромлен "Баварией"
"Челси" завершил выступление в Лиге Чемпионов, крупно проиграв и ответный матч 1/8 финала против "Баварии" — 4:1.
Относительно поражения от "Арсенала" в финале Кубка Англии в стартовом составе "синих" произошло шесть изменений. Освежили команду Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, Нголо Канте, Росс Баркли, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэм.
Команда Фрэнка Лэмпарда не продержалась и семи минут. Роберт Левандовски выскочил один на один по центру штрафной и был сбит Вилли Кабальеро. После некоторой заминки рефери назначил пенальти, который был четко реализован пострадавшим — 1:0.
"Бавария" полностью контролировала игру, и на 24-й минуте счет вполне закономерно удвоился. Левандовски с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки, где никто не помешал Ивану Перишичу точно пробить низом — 2:0.
На 28-й минуте "Чесли" удался ответ. Хадсон-Одои крученым ударом с дистанции поразил ворота Мануэля Нойера, но гол был отменен из-за офсайда.
В дальнейшем шла неторопливая игра. Хозяева расслабились, но при этом не позволяли своему сопернику лишнего. А перед самым перерывом ошибся Нойер, отразив мяч перед собой после прострела и позволив Абрахэму сыграть на добивании — 2:1.
Во втором тайме игра шла под диктовку "Баварии", но темп был невысок. Хозяева довольно легкомысленно относились к своим моментам, но третий гол все же забили. На 76-й минуте появившийся на замену Корентин Толиссо нанес удар в прыжке с линии вратарской после прострела Левандовски — 3:1.
Точку же в матче поставил сам Левандовски, на 83-й минуте пробив головой с отскоком от газона — 4:1.
"Бавария" снова одержала крупную победу над "Челси" и сделала это, не напрягаясь. "Синие" увидели ориентир, куда им нужно стремиться, и получили ценный опыт, чтобы в следующем году попытаться выступить лучше.
"Бавария" (Германия) — "Челси" (Англия) — 4:1 (2:1) по сумме двух матчей — 7:1
Голы: Левандовски 10 (пен), 83, Перишич 24, Толиссо 76 — Абрахэм 45.
"Бавария": Нойер, Киммих (Одриосола 71), Боатенг (Зюле 71), Алаба, Дэвис, Горецка, Алькантара (Толиссо 70), Гнабри (Мартинес 64), Мюллер, Перишич (Коутиньо 64), Левандовски.
"Челси": Кабальеро, Джеймс, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Ковачич, Баркли, Хадсон-Одои, Абрахэм (Жиру 81), Маунт.
Предупреждения: Кабальеро, Эмерсон.
08.08.2020 23:55
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Последние комментарии:
Лондонский клуб пропустил 16 мячей в этом розыгрыше турнира.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Челси крупно уступил на выезде Баварии и завершил выступления в турнире.
В этой встрече подопечные Фрэнка Лампарда пропустили четыре мяча, а всего в восьми матчах текущего розыгрыша мяч побывал в их воротах 16 раз. Этот показатель стал антирекордом в истории клуба, ведь ранее они не пропускали более 14 голов за один турнир.
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типикал пинсы... Ливерпуль, год назад прошел и не заметил баварку, пинсы обосорались по полной.Где-то в Израиле отрывает чековую книжку некий чукотский пенсионер.
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Щель88 ссу тебе на твою бестолковку)) чмо, помни что это АПЛ, и всегда преклоняйся перед канонирами.
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Лэмпард — после поражения от «Баварии»: многие наши игроки дебютировали в Лиге чемпионов
«Это хорошая возможность для нас — сыграть против „Баварии“ с её опытом в Лиге чемпионов, ведь многие наши игроки дебютировали в этом турнире. Я вижу перспективы и знаю, что мы еще вернёмся.
У меня есть действительно хорошие игроки, которые очень много работали в этом сезоне, и мы продолжим развивать их», — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба в "Твиттере".
комоне комоне
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Не, ну если серьезно, то, если были бы Вернер и Зиешь, то всё сложилось бы по-другому. Эти два топаря сделали бы разницу и Бавария ноги не унесла бы сегодня.
(ответить)
1-7, неудивительно.
Хаверцы помогут в следующем году выйти на уровень 3-7.
(ответить)
ЩЛЕНЩЕ ЩЛЕНЩЕ ЩЛЕНЩЕ
ТИМО ТИМО ТИМО
ЧО ПО ЩЛЕНЩЕ? ЧО ПО ЩЛЕНЩЕ?? ЧО ПО ЩЛЕНЩЕ???
(ответить)
странно, что кепа, как топовый тренер не топовой команды, не выпустил сам себя на поле
(ответить)
Печально:( да... наша команда еще не готова к еврокубкам. Синие не расстраивайтесь, следующий сезон не за горами. Лэмпс придумает что нибудь.
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петухи
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Челс просел из-за недосыгранности этого состава и таких напов как Одои и Абрахам. Так что все закономерно
(ответить)
нихуя себе. Лейпциг в лиге чемпионов.
против Атлетико.
зрелище для наркоманов
(ответить)
08.08.2020 22:17 #
scholes22
Ты ебальник свой завали, сын шлюхи.
(ответить)
08.08.2020 22:18 #
mikkiynwa
Лучший друг до сих пор Николь педорит? Ты хоть попросил, чтобы тебе не рассказывали?)))
(ответить)
08.08.2020 22:19 #
scholes22
Тебя ещё самого ее заебало нести этот бред?)))
(ответить)
08.08.2020 22:20 #
mikkiynwa
Почему бред?)
Это ты спроси у Николь.. Почему она была для тебя не преступной..
(ответить)
08.08.2020 22:23 #
scholes22
В смисле не преступной ?)
(ответить)
Обратите внимание, сколз22 никогда никому не отвечает, но как только разговор касается некой Николь и как её выeбал лучший друг цыгана, он тут как тут с вопросами! Не нужно быть психологом, чтобы понять реакцию цыгана, а именно реакцию на правду
Источник: http://fapl.ru/posts/80169/?c=1
(ответить)
Барса катает как унылое г.
Бавария на фоне Челси кажется на команду из другой галактике, но в след матче их опустят на землю.
Хочу финал Сити и Атлетико
(ответить)
н-да, уровни совсем разные, это надо просто признать, стиснув зубы, и двигаться дальше.
(ответить)
Ждём нытья от самого дебильного тренера
(ответить)
Говорят тут есть некий дансер?
Обоссыте его плизки!!!
Ехехехехехехехех
(ответить)
да судя по такой игре 3членсам хоть бы 17 место занять в АПЛ, а то гляди через год в ЧШ будут жопу мыть позорники
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Господа пенсы, хоть кто-то тут есть адекватный среди вас? Нормальный, обычный, разумный. Одни будущее предсказывают, другие под пидарaской светкой собираются, как малолетки, третьи ниxуя дальше своего носа не видят... стыдно за вас, уё6ки
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4:1лси!!
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