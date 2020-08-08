"Ливерпуль" и "Лестер" сделали запросы насчет Цимикаса

"Ливерпуль" и "Лестер" сделали свои запросы насчет левого защитника "Олимпиакоса" Константиноса Цимикаса.

Ранее на текущей неделе "Ливерпуль" получил отказ на свое предложение в 10 миллионов фунтов о покупке Джамала Льюиса из "Норвича".



"Канарейки" оценили Льюиса в 20 млн. фунтов, но вместо того, чтобы возвращаться с улучшенным предложением, "Ливерпуль" решил проработать вариант с Цимикасом.



Daily Mail предполагает, что "Олимпиакос" будет готов отпустить Константиноса всего за 12 млн. фунтов, уже присмотрев Мигеля Трауко из "Сент-Этьена" на замену 24-летнему греку.



Однако Цимикас также находится на радаре у "Лестера" — причем уже более года. Если "Ливерпуль" рассматривает Константиноса в качестве дублера для Энди Робертсона, то "лисы" видят в греке возможную замену для Бена Чилуэлла, за которым охотятся "Челси" и "Манчестер Сити".



Добавим, в минувший четверг Цимикас сыграл против "Вулверхэмптона" в Лиге Европы. И хотя "Олимпиакос" уступил и покинул турнир, лично Константинос, интерес к которому также приписывают "Челси" и "Эвертону", провел очень хороший матч.



