"Лидсу" не удалось выкупить Уайта и за 22 млн. фунтов

"Лидс" сделал уже второе предложение о покупке защитника "Брайтона" Бена Уайта, но снова получил отказ.

Уайт с большим успехом провел сезон 2019/20 на "Элланд Роуд" на правах аренды. Бен принял участие во всех 46 матчах Чемпионшипа и помог "белым" 22 раза сохранить свои ворота на замке.



Естественно, после выхода в Премьер-Лигу "Лидс" выразил желание сохранить Уайта, но первое предложение в 18.5 млн. фунтов было отклонено "Брайтоном" — как сейчас и второе в размере 22 млн. фунтов.



В данный момент "чайки" пытаются убедить Бена заключить новый контракт, но два их первых предложения о продлении сотрудничества были отклонены 22-летним англичанином, сообщает Sky Sports.



Добавим, что лишь сегодня утром стало известно, что в борьбу за Уайта может вступить "Ливерпуль".