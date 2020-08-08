Де Хеа может потеснить Ромеро в воротах МЮ в Лиге Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что голкипер Давид Де Хеа может вернуться в ворота команды на поздних стадиях Лиги Европы.

Сульшер удивил многих, когда в прошлом месяце на полуфинальный матч Кубка Англии против "Челси" доверил место в воротах Де Хеа, а не его дублеру Серхио Ромеро.



В среду вечером Ромеро дождался своего шанса, прекрасным сейвом на последних секундах домашнего матча против ЛАСКа сохранив за "красными дьяволами" победу 2:1.



Однако после выхода в четвертьфинал Лиги Европы Сульшер дал понять, что у него нет какого-то фиксированного голкипера на каждый турнир, и выбор всегда может измениться.



"Сегодня Серхио определенно сыграл хорошо. Я не собираюсь называть Серхио нашим голкипером на Лигу Европы — я каждый раз выбираю между ним и Давидом".



"Мы будем выставлять такой состав, который, как мы считаем, обеспечит нам наибольшие шансы на победу в этом соревновании, поэтому вам просто нужно подождать", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.



Добавим, важной причиной к тому, чтобы убрать Ромеро из стартового состава, может стать возвращение на "Олд Траффорд" Дина Хендерсона. Если молодой англичанин останется в "Юнайтед" на следующий сезон для конкуренции с Де Хеа, Серхио просто окажется лишним.