Де Хеа может потеснить Ромеро в воротах МЮ в Лиге Европы

Давид Де Хеа Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что голкипер Давид Де Хеа может вернуться в ворота команды на поздних стадиях Лиги Европы.

Сульшер удивил многих, когда в прошлом месяце на полуфинальный матч Кубка Англии против "Челси" доверил место в воротах Де Хеа, а не его дублеру Серхио Ромеро.

В среду вечером Ромеро дождался своего шанса, прекрасным сейвом на последних секундах домашнего матча против ЛАСКа сохранив за "красными дьяволами" победу 2:1.

Однако после выхода в четвертьфинал Лиги Европы Сульшер дал понять, что у него нет какого-то фиксированного голкипера на каждый турнир, и выбор всегда может измениться.

"Сегодня Серхио определенно сыграл хорошо. Я не собираюсь называть Серхио нашим голкипером на Лигу Европы — я каждый раз выбираю между ним и Давидом".

"Мы будем выставлять такой состав, который, как мы считаем, обеспечит нам наибольшие шансы на победу в этом соревновании, поэтому вам просто нужно подождать", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Добавим, важной причиной к тому, чтобы убрать Ромеро из стартового состава, может стать возвращение на "Олд Траффорд" Дина Хендерсона. Если молодой англичанин останется в "Юнайтед" на следующий сезон для конкуренции с Де Хеа, Серхио просто окажется лишним.



Метки Де Хеа, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Ромеро, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 70

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ensiferum 08.08.2020 20:09 # ensiferum
    Де Хеа готов потеснить МЮ из Лиги Европы.

    (ответить)

  2. januzaj00 08.08.2020 20:08 # januzaj00
    Бля Оля ебана, КА был хорошим уроком, я думаю

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: